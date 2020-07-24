Частные детсады и школы Узбекистана поддержат сумом

В связи с карантинными ограничениями, введенными в стране из-за пандемии коронавируса, негосударственные образовательные организации приостановили работу или перешли в дистанционный режим.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В Узбекистане разработан и опубликован на портале СОВАЗ для общественного обсуждения проект постановления президента "О поддержке деятельности негосударственных образовательных организаций в период коронавирусной пандемии", сообщили в пресс-службе Министерства народного образования (МНО) республики.

Документ был подготовлен тремя министерствами — МНО, дошкольного образования и высшего и среднего специального образования.

Проект постановления предусматривает финансовую поддержку юридических лиц, занимающихся образовательной деятельностью, приостановивших работу или перешедших в дистанционный режим в условиях карантина.

"Определены порядок выделения субсидий из государственного бюджета и размер выделяемых средств для выплаты заработной платы сотрудникам негосударственных образовательных организаций с 1 июля 2020 года до обеспечения возобновления их деятельности", — говорится в публикации на Telegram-канале.

Принятие документа поможет предотвратить прекращение работы негосударственных образовательных организаций, обеспечить их сотрудников базовой заработной платой. Это облегчит тяжелое финансовое положение, в котором оказались частные образовательные организации из-за пандемии.

Напомним, ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев согласился с предложением Республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом COVID-19 о продлении карантина после 1 августа, чтобы пресечь распространение инфекции.