12:06 24 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.11
  • EUR11666.39
  • USD10210.39
Поиск
Министерство дошкольного образования презентовало детские сады на колесах

Частные детсады и школы Узбекистана поддержат сумом

Министерство дошкольного образования
Общество
Получить короткую ссылку
176 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200724/14615453/Chastnye-detsady-i-shkoly-Uzbekistana-podderzhat-sumom.html

В связи с карантинными ограничениями, введенными в стране из-за пандемии коронавируса, негосударственные образовательные организации приостановили работу или перешли в дистанционный режим.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В Узбекистане разработан и опубликован на портале СОВАЗ для общественного обсуждения проект постановления президента "О поддержке деятельности негосударственных образовательных организаций в период коронавирусной пандемии", сообщили в пресс-службе Министерства народного образования (МНО) республики.

Документ был подготовлен тремя министерствами — МНО, дошкольного образования и высшего и среднего специального образования.

Проект постановления предусматривает финансовую поддержку юридических лиц, занимающихся образовательной деятельностью, приостановивших работу или перешедших в дистанционный режим в условиях карантина.

"Определены порядок выделения субсидий из государственного бюджета и размер выделяемых средств для выплаты заработной платы сотрудникам негосударственных образовательных организаций с 1 июля 2020 года до обеспечения возобновления их деятельности", — говорится в публикации на Telegram-канале.

Принятие документа поможет предотвратить прекращение работы негосударственных образовательных организаций, обеспечить их сотрудников базовой заработной платой. Это облегчит тяжелое финансовое положение, в котором оказались частные образовательные организации из-за пандемии.

Напомним, ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев согласился с предложением Республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом COVID-19 о продлении карантина после 1 августа, чтобы пресечь распространение инфекции.

Теги:
частный детский сад, частная школа, помощь, дети, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Сбежать от суеты: красоты Горного Алтая - фотолента
Олимпийское наследие Самарканда: как появился единственный в ЦА гребной канал
Олимпийское наследие Самарканда: как появился первый в ЦА гребной канал
Железнодорожный богатырь: чем электровоз Ермак покорил Узбекистан
Тяга к переменам: почему Узбекистан выбрал российские локомотивы "Ермак"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться