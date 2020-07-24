Коронавирус в Узбекистане: главное на 24 июля

В стране за весь период выздоровели 10 203 человека. Президент подписал указ о награждении соотечественников, внесших особый вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

По последним данным Министерства здравоохранения, общее количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане составляет 19 179 граждан.

В настоящее время в стране проходят лечение от коронавирусной инфекции 8 872 пациента в соответствии со стандартами, установленными врачами.

Динамика выздоровлений

Согласно информации Министерства здравоохранения, за весь период от COVID-19 вылечились 10 203 человека.

Скончались две женщины с коронавирусом

Жительница Джизака была госпитализирована в областную инфекционную больницу. Ей поставили диагноз COVID-19 и двустороннее воспаление легких. Тяжелое течение инфекционного заболевания сопровождалось осложнениями в виде острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Несмотря на быстрое реагирование врачей и реанимационные процедуры, состояние пациентки резко ухудшилось. Она умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности в возрасте 57 лет.

В Зангиатинскую многопрофильную инфекционную больницу была доставлена женщина в возрасте 73 лет. Она проживала в Сергелийском районе города Ташкента. У нее диагностировали коронавирусную инфекцию и пневмонию тяжелой степени. Ей была оказана квалифицированная медицинская помощь. Однако, несмотря на все усилия специалистов, она скончалась от острой дыхательной и сердечной недостаточности.

В Ташкенте начал работу центр для пациентов с подозрением на COVID-19

Распределительный центр предназначен для постановки точного диагноза и оказания необходимой первой медицинской помощи лицам с подозрением на заболевание COVID-19. Медучреждение оснащено необходимыми инструментами и современным оборудованием.

Награждение за борьбу с COVID-19

Президент Узбекистана подписал указ о присвоении почетных званий, награждении орденами и медалями соотечественников, которые внесли особый вклад в борьбу с пандемией коронавируса. В почетный список награжденных вошли 258 человек, среди которых значатся медицинские работники, сотрудники органов внутренних дел, министерств обороны, по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии. Шесть из них награждены посмертно медалью "Жасорат":

Возвращение узбекистанцев на родину

Диппредставительство организовало отправку граждан Узбекистана чартерным рейсом из стран Бенилюкса и Дании. Они не смогли своевременно вернуться на родину из-за введения ограничительных мер и прекращения транспортного сообщения между государствами.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – более 15,5 млн человек. Зафиксировано свыше 633 тысячи летальных исходов, вылечилось 8,8 млн жителей.