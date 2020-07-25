В России мусульман попросили не совершать самим жертвоприношения в Курбан-байрам

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Мусульманские ученые-богословы посоветовали верующим в праздник Курбан-байрам, в условиях непростой эпидемиологической ситуации, не совершать жертвоприношение самостоятельно, а перечислить необходимые средства благотворительным фондам и потом уже просто получить разделанное мясо жертвенного животного. Фетва, выпущенная Советом улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ специально к празднику, опубликована на сайте ДУМ.

"С учетом сложившейся непростой эпидемиологической ситуации в стране, во избежание скопления людей, желающих совершить жертвоприношение, Совет рекомендует перечислять стоимость курбана в мусульманские благотворительные фонды, которые организуют массовое заклание и централизованную раздачу мяса малоимущим. В этом случае верующий проговаривает намерение, передает стоимость жертвенного животного и просит, чтобы обряд заклания был выполнен от его имени", — говорится в заключении.

Допустимо также совершение заклания животных обычном способом, но с соблюдением всех мер предосторожности: социальной дистанции в полтора метра и с наличием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки).

Духовное управление мусульман Москвы и благотворительный фонд "Закят" заявили о готовности так организовать работу пунктов выдачи жертвенного мяса заказчикам, чтобы избежать скопления людей. Также предусмотрена услуга доставки жертвенного мяса на дом.