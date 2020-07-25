12:48 25 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.11
  • EUR11666.39
  • USD10210.39
Поиск
Бараны

В России мусульман попросили не совершать самим жертвоприношения в Курбан-байрам

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
Получить короткую ссылку
85 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200725/14624426/V-Rossii-musulman-poprosili-ne-sovershat-samim-zhertvoprinosheniya-v-Kurban-bayram.html

Совет улемов Духовного управления мусульман РФ рекомендовал перечислять стоимость курбана в мусульманские благотворительные фонды, организующие массовое заклание и централизованную раздачу мяса малоимущим.

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Мусульманские ученые-богословы посоветовали верующим в праздник Курбан-байрам, в условиях непростой эпидемиологической ситуации, не совершать жертвоприношение самостоятельно, а перечислить необходимые средства благотворительным фондам и потом уже просто получить разделанное мясо жертвенного животного. Фетва, выпущенная Советом улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ специально к празднику, опубликована на сайте ДУМ.

Ходжа Ахрар Вали - Фундамент первой в Ташкенте соборной пятничной мечети (Джума-мечеть) был заложен на самой высокой точке шахристана (центра) древнего Ташкента в 819 году
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Курбан-хайит отметят в Узбекистане с соблюдением мер карантина
"С учетом сложившейся непростой эпидемиологической ситуации в стране, во избежание скопления людей, желающих совершить жертвоприношение, Совет рекомендует перечислять стоимость курбана в мусульманские благотворительные фонды, которые организуют массовое заклание и централизованную раздачу мяса малоимущим. В этом случае верующий проговаривает намерение, передает стоимость жертвенного животного и просит, чтобы обряд заклания был выполнен от его имени", — говорится в заключении.

Допустимо также совершение заклания животных обычном способом, но с соблюдением всех мер предосторожности: социальной дистанции в полтора метра и с наличием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки).

Духовное управление мусульман Москвы и благотворительный фонд "Закят" заявили о готовности так организовать работу пунктов выдачи жертвенного мяса заказчикам, чтобы избежать скопления людей. Также предусмотрена услуга доставки жертвенного мяса на дом.

Теги:
мусульмане, Духовное управление мусульман, пандемия, праздник, жертвоприношение, Курбан-байрам



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Верующие перед намазом на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле
Первый за 86 лет намаз в мечети Айя-София — фотолента
Легендарный спорткомплекс “Олимпийский” сносят в Москве
В Москве сносят легендарный спорткомплекс "Олимпийский"
Железнодорожный богатырь: чем электровоз Ермак покорил Узбекистан
Тяга к переменам: почему Узбекистан выбрал российские локомотивы "Ермак"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться