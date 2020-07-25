Москвич встал перед мигрантом на одно колено — мнение сенатора Пушкова

Ранее житель столицы РФ опубликовал видео, на котором он в футболке с надписью Migrants Lives Matter, встав на колено перед мужчиной в спецовке, вытирает ему обувь.

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал поступок москвича, вставшего на одно колено перед мигрантом.

Как пишет РИА Новости, ранее житель столицы РФ Александр Андрианов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" посетовал, что россияне не задумываются о мигрантах и не благодарят их за уборку улиц, развоз еды и строительство домов. Он также заявил о создании движения Migrants Lives Matter (по аналогии с Black Lives Matter. — Прим. ред.) и опубликовал видео, на котором он в футболке с этой надписью, встав на колено перед мужчиной в спецовке, вытирает ему обувь.

Сенатор Пушков разместил на своем Telegram-канале скриншот сообщения СМИ об этом и заявил, что подобные "бездумные подражания американской моде" свойственны "вторичным и несамостоятельным" людям.

"Уверен, этот жест — и эта "жесть" — останутся странным исключением. Ведь здесь нет ничего, кроме заимствованной позы и внутренней пустоты", — заключил Пушков.

Напомним, ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

В Интернете появились видео, как полицейские становятся на одно колено перед протестующими. На колено в память о Флойде также опускался премьер-министр Канады Джастин Трюдо, принявший участие в демонстрации против расизма и жестокости полиции в Оттаве.