Узбекские следователи поздравили российских коллег с профессиональным праздником

В России в субботу отмечается праздник сотрудников и работников Следственного комитета РФ, сотрудников и работников следственных подразделений Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности.

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Сотрудники Следственного департамента при МВД Узбекистана поздравили российских коллег с профессиональным праздником.

В РФ сегодня, 25 июля, отмечается День сотрудника органов следствия.

"Следственная деятельность — важнейшая составляющая системы правоохранительных органов. Она играет ключевую роль в укреплении законности и правопорядка, защите интересов государства и конституционных прав граждан, — говорится в поздравительной публикации. — Высокие моральные и человеческие качества, профессионализм и ответственность, призвание и верность служебному долгу являются гарантом эффективного раскрытия преступлений! От вашего профессионализма зависит безопасность граждан, вера людей в торжество справедливости".

В ведомстве отметили, что работа следователя требует мужества, самоотдачи, разносторонних знаний, умения находить ответы на самые сложные вопросы.

"От вашей компетентности, оперативности в раскрытии уголовных дел, эффективных профилактических действий во многом зависит успешное развитие экономики и социальная стабильность. Это нелегкий труд, требующий верности присяге, высокой ответственности при исполнении служебного долга и личного мужества", — говорится в сообщении.

Сотрудники Следственного департамента при МВД Узбекистана пожелали российским коллегам выдержки, стойкости духа, успехов в работе, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.

День сотрудника органов следствия Российской Федерации — профессиональный праздник сотрудников и работников Следственного комитета РФ, сотрудников и работников следственных подразделений Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности страны.