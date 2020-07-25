Коронавирус в Узбекистане: главное на 25 июля

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в стране к этому часу — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Статистика

Министерство здравоохранения республики в субботу сообщило о выявлении 395 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число достигло 19 755.

На данный момент в стране выздоровели в общей сложности 10 472 инфицированных, то есть 53 процента. На лечении находятся 9 174 пациента.

Жертвами COVID-19 стали еще три человека. Всего скончались 109 граждан.

Курбан-хайит: как Узбекистан отметит праздник

Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о праздновании Курбан-хайита в пятницу, 31 июля. Его проведут в соответствии с религиозными традициями, но с соблюдением мер карантина против коронавируса.

Соответствующим ведомствам и руководителям регионов страны уже даны необходимые поручения.

Дополнительный чартер

Компания UzAirways 26 июля выполнит дополнительный чартерный рейс по маршруту Ташкент — Стамбул — Ташкент.

Самолет вылетит из Ташкента в столицу Турции в воскресенье в 15.00 и прибудет туда в 19.50 (планируется сделать промежуточную посадку в Анкаре). В Ташкент воздушное судно вылетит в 21.20 и прибудет туда примерно в 03.50.

Купить билеты по направлению Ташкент — Стамбул можно в центральном офисе продаж филиала авиакомпании Uzbekistan Airways Sales только лично и имея при себе оригиналы документов:

граждане Узбекистана — паспорт и основания для вылета;

иностранцы — только паспорт.

Для приобретения авиабилета по направлению Стамбул — Ташкент следует обратиться в Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле.

Новый учебный год в вузах: когда начнется и в какой форме?

На эти вопросы ответил пресс-секретарь Министерства высшего и среднего специального образования Фарход Бабашев.

"Учебный год планировалось начать в форме традиционного образования. В зависимости от стабилизации эпидемиологической ситуации в стране также ведется подготовка к началу нового учебного года в дистанционной форме обучения для студентов бакалавриата и магистратуры старших курсов высших учебных заведений и студентов второго курса академических лицеев с сентября этого года", — сказал Бабашев в ходе брифинга, организованного Агентством информации и массовых коммуникаций (АИМК).

Дексаметазон и самолечение

Член Штаба по борьбе с коронавирусом Хабибулла Акилов на брифинге в АИМК рассказал, можно ли принимать дексаметазон в домашних условиях.

"Применение дексаметазона и других стероидов для лечения COVID-19 в домашних условиях категорически не допускается, — заявил он. — Дексаметазон, как и другие глюкокортикоиды, имеет свойство снижать иммунитет. Применение с первых дней глюкокортикоидов приводит к продлеванию заболевания, усилению осложнений и появлению вторичной бактериальной инфекции".

В рамках закона

Специальная комиссия по борьбе с коронавирусом посоветовала гражданам 25-26 июля оставаться дома. В Министерстве юстиции ответили на вопрос о том, могут ли сотрудники правоохранительных органов требовать соблюдения этой рекомендации.

"Согласно закону "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ограничительные мероприятия — это административные, медико-санитарные и иные меры, направленные на предотвращение распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, предусматривающие особый режим хозяйственной и другой деятельности, ограничение передвижения населения, транспортных средств, грузов и (или) товаров.

В связи с введением согласно решению специальной республиканской комиссии режима самоизоляции <...> органы внутренних дел в соответствии с законом "Об органах внутренних дел" вправе требовать от граждан соблюдения законодательства, остановки противозаконных действий, а также применять принудительные меры в случае невыполнения ими требований", — заявили в Минюсте.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 628 тысяч человек скончались.