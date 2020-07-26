Коронавирус в Узбекистане: главное на 26 июля

Продление карантина, новые ограничений в работе общепита, парков и магазинов, а также запрет на вождение личного автотранспорта.

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в стране к этому часу — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Статистика заболевамости

В Узбекистане за день выявили 165 новых случаев заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных достигло 20391, сообщает Минздрав.

Из новых случаев 126 были выявлены в Ташкенте, 25 – в Сурхандарье и 14 – в Ташкентской области.

Динамика выздоровлений

За день выздоровели 173 пациента, из которых 67 – в Ташкентской области, 44 – в Сурхандарьинской области, 38 – в Андижанской области, 13 – в Ташкенте и 11 – в Ферганской области.

Летальные исходы

Министерство здравоохранения сообщило о новых летальных исходах в статистике распространения пандемии коронавируса в Узбекистане.

50-летний З.Р., проживающий в Бекабаде Ташкентской области, получал амбулаторное лечение в домашних условиях с такими симптомами, как высокая температура, одышка, кашель с 8 июля. Вскоре он умер от осложнений.

67-летний Т.З., проживающий в Шайхантахурском районе Ташкента, лечился дома с 4 июля с такими симптомами, как слабость, жар, учащенное сердцебиение и боль в груди. Также умер от осложнений.

Согласно официальной статистике, они стали 113-й и 114-й жертвами пандемии COVID-19 в Узбекистане.

Курбан Хайит - в кругу семьи

Праздник гражданам рекомендуется проводить дома, в кругу семьи. При этом, важно не нарушть нормы карантина и провести праздник в соответствии с ценностями нашего народа.

Карантин - до 15 августа

Учитывая рекомендации ведущих отечественных и зарубежных ученых и ведущих специалистов, решением Республиканской специальной Комиссии по борьбе с коронавирусом принято решение продлить карантин до 15 августа.

Новые ограничения в работе заведений

Остается под ограничением деятельность общепита, детсадов, вещевых базаров, салонов красоты и других объектов, которые ранее попали под временное ограничение.

В выходные снова запрещено пользоваться личным автотранспортом

31 июля, 1, 2, 8 и 9 августа полностью остановлено движение автомобилей (включая такси). В эти дни ездить могут только те, у кого есть стикеры и автовладельцы, которым ранее было разрешено ездить, решением комиссии. Кроме того, разрешено ездить в случаях, когда гражданину необходима срочная медицинская помощь, либо процедура у врача.

Задолженность перед медработниками на 9 млрд сумов

По итогам проведенного мониторинга выявлено, что на сегодня медработникам не выплачено в общей сложности более 9 миллиардов 9 миллионов сумов.

У футболиста "Навбахор" обнаружен коронавирус

Анализы на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. Футболист в настоящее время находится в строгой изоляции.

Новый порядок лечения больных коронавирусом в Узбекистане

В каждой семейной поликлинике и многопрофильных центральных поликлиниках создаются мобильные группы для профилактики инфекционных заболеваний, включая коронавирусные, лечения бессимптомных пациентов и пациентов с легкой формой заболевания, а также оказания необходимой медпомощи лицам, контактирующим с ними в домах и махаллях.

В Ташкенте переоборудуют спорткомплексы в госпитали

В ташкентском Дворце гимнастики, расположенном в Юнусабадском районе, готовится 750 мест для диагностики лиц с подозрением на коронавирус и их лечения.

В спортивном комплексе "Ёшлик" в Шайхантохурском районе также ведутся работы по переоснащению 3 залов комплекса.

Также во 2-м детско-юношеском спортивном комплексе Сергелийского района организуется центр на 250 мест.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, выявлены уже более 16,1 миллиона случаев заражения, свыше 645 тысяч человек скончались. Выздоровели - 9,27 млн человек.