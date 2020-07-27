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В Узбекистане ожидаются дожди

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200727/14633370/V-Uzbekistane-ozhidayutsya-dozhdi.html

С начала августа по предгорным и горным районам возможны кратковременные дожди, грозы. Читайте подробности.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. На неделе в Узбекистане ожидаются дожди и грозы, сообщает Узгидромет.

"Уже 30 июля над районами Поволжья и северо-западными районами Узбекистана ожидается формирование высотного циклона, который 31 июля и в первые дни августа будет оказывать влияние на формирование погоды по всей территории Узбекистана", - говорится в информации.

С начала августа по предгорным и горным районам возможны кратковременные дожди, грозы.

Дневная температура воздуха понизится до +33…+36 градусов. В отдельные дни местами по республике возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Теги:
погода, Узбекистан, Узбекистан



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