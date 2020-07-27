Избран новый председатель "Юксалиш" — им стал Бобур Бекмуродов

Бекмуродову 35 лет, он выпускник Узбекского государственного университета мировых языков и Ташкентского финансового института.

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Новым председателем Общенационального движения "Юксалиш" стал Бобур Бекмуродов, сообщили в пресс-службе негосударственной некоммерческой организации.

"Двадцать седьмого июля собрание учредителей Общенационального движения "Юксалиш" во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой избрало из числа депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса нового председателя движения. Им стал Бобур Бекмуродов — член Комитета по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан нижней палаты парламента", — говорится в публикации на Telegram-канале.

Бобур Бекмуродов родился 5 января 1985 года в Яккабагском районе Кашкадарьинской области. Выпускник Узбекского государственного университета мировых языков и Ташкентского финансового института. В 2005-2006 годах был слушателем программы США Partnership for Academic development ("Партнерство для академического развития") в Узбекистане, в 2018 году — программы менеджмента фонда The John Smith Trust (Великобритания).

"Команда Общенационального движения "Юксалиш" поздравляет Бобура Бекмуродова с назначением и желает успехов и плодотворной работы на новой должности!" — говорится в сообщении.

Напомним, предыдущий председатель "Юксалиш" Акмал Бурханов, занимавший этот пост с начала 2019 года, был назначен директором недавно созданного Агентства по противодействию коррупции.