Коронавирус в Узбекистане: главное на 27 июля

По сообщению Минздрава, к настоящему часу в республике поправились 11 245 узбекистанцев или 53% от общего числа заболевших.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Наиболее значимые новости об эпидемиологической ситуации в стране к этому часу — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Количество заболевших

Минздрав сообщил, что в течение дня по Узбекистану выявлен 421 случай заражения опасным вирусом. Большинство новых пациентов - жители Ташкента и Ташкентского региона, а также Бухарской, Андижанской и Сырдарьинской областей. Таким образом, общее число инфицированных составляет 20 952 человека.

Динамика выздоровлений

За день выписаны из больниц 140 пациентов. Таким образом, к настоящему часу в республике поправились 11 245 узбекистанцев или 53% от общего числа заболевших.

Летальные исходы

Пресс-служба Министерства здравоохранения страны сообщила о трех случаях смерти от COVID-19. Это двое мужчин 53 и 65 лет и одна женщина в возрасте 64 года.

Узбекистанцы из Анкары и Нью-Йорка вернутся домой

Uzbekistan Airways запускает два дополнительных чартера для вывоза узбекистанцев из Анкары и Нью-Йорка, сообщает пресс-служба компании.

Авиабилеты можно приобрести в Центральном офисе продаж филиала Uzbekistan Airways Sales c 10.00 в порядке живой очереди и только при личной явке пассажира с оригиналами соответствующих документов: для иностранных граждан – паспорт, для граждан Республики Узбекистан – паспорт и основания на вылет.

Чартеры для узбекистанских студентов в РФ

И сегодня же в Минтрансе сообщили, что по поручению республиканской специальной комиссии в первой декаде августа специальными чартерными рейсами из шести городов России будут возвращены узбекистанские студенты.

В частности, вывозные рейсы будут организованы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Казани и Ростова-на-Дону. Также планируются спецрейсы из Киева и Каира.

Определены лица, которые бесплатно получат лекарства

Постановлением Кабинета министров предполагается бесплатная выдача лекарственных средств определенным больным, проходящим амбулаторное лечение. Пациент может получить необходимые медикаменты на основании рецепта, выданного лечащим врачом на специальном бланке.

В случае отсутствия в аптеках назначенного лекарства его могут заменить на аналог, но только с разрешения главного врача поликлиники или его заместителя.

Аппараты ИВЛ на средства АБР прибудут в Узбекистан

Швейцарские компании поставят в Узбекистан 800 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) стоимостью 19,5 миллиона долларов за счет средств Азиатского банка развития.

Первые 100 аппаратов ИВЛ прибыли в Ташкент в рамках двух контрактов, подписанных со швейцарскими компаниями. Еще 700 таких аппаратов будут доставлены в республику в ближайшие недели.

Распространение в мире

На сегодняшний день в мире коронавирусом заразились 16,41 млн человек, из них выздоровели 10,04 млн, а скончались - 652 тысячи жителей планеты.