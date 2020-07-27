В хокимияте назвали адреса поликлиник, готовых принять пациентов с COVID-19

Обратившись в эти учреждения, граждане круглосуточно смогут получить квалифицированную медицинскую помощь.

ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Пресс-служба столичного хокимията опубликовала на своем сайте список поликлиник, готовых круглосуточно принимать пациентов с подозрением на коронавирус, с подтвержденным диагнозом COVID-19 и тех, кто страдает от пневмонии.

Обратившись в эти учреждения, граждане смогут получить квалифицированную медицинскую помощь.

Пресс-служба хокимията Ташкента Список круглосуточно работающих поликлиник

Напомним, с 17 июля в Узбекистане частным клиникам разрешено лечить пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Министерству здравоохранения и хокимиятам было поручено оказать все необходимое содействие в оперативной организации деятельности частных клиник по указанным вопросам.