23:06 27 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.11
  • EUR11666.39
  • USD10210.39
Поиск

В хокимияте назвали адреса поликлиник, готовых принять пациентов с COVID-19

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
Получить короткую ссылку
92 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200727/14636644/V-khokimiyate-nazvali-adresa-poliklinik-gotovykh-prinyat-patsientov-s-COVID-19.html

Обратившись в эти учреждения, граждане круглосуточно смогут получить квалифицированную медицинскую помощь.

ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Пресс-служба столичного хокимията опубликовала на своем сайте список поликлиник, готовых круглосуточно принимать пациентов с подозрением на коронавирус, с подтвержденным диагнозом COVID-19 и тех, кто страдает от пневмонии.

Обратившись в эти учреждения, граждане смогут получить квалифицированную медицинскую помощь.

Пресс-служба хокимията Ташкента
Список круглосуточно работающих поликлиник

Напомним, с 17 июля в Узбекистане частным клиникам разрешено лечить пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Министерству здравоохранения и хокимиятам было поручено оказать все необходимое содействие в оперативной организации деятельности частных клиник по указанным вопросам.

Теги:
Узбекистан, Хокимият Ташкента, поликлиника, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Вирус, пляж и люди: лучшие фото 2020 года, снятые на iPhone
От Камчатки до Балтийска: как День ВМФ отмечали в городах России
Ярко и с размахом: как отмечали День ВМФ в городах России — видео
Под знаком пандемии
Уроки пандемии: как коронавирус меняет экономику Узбекистана

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться