СМИ больше не будут проходить государственную регистрацию - проект

Законопроект предусматривает увеличение доли иностранных инвестиций в уставном капитале средств массовой информации с 30% до 40%.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. На портале СОВАЗ опубликован проект закона, разработанный специалистами АИМК и предполагающий внесение изменений и дополнений в закон о СМИ.

Если документ примут, то средства массовой информации больше не будут проходить государственную регистрацию, которая будет осуществляться на основании специального уведомления, предоставляемого учредителем в уполномоченный госорган в электронной форме через центры госуслуг.

Специальное уведомление учредителя о регистрации СМИ должно быть рассмотрено уполномоченным государственным органом в течение одного рабочего дня.

Согласно законопроекту, СМИ будет считаться зарегистрированным с момента получения специального уведомления о регистрации и внесения соответствующей записи в реестр зарегистрированных средств массовой информации.

Заявку могут и отклонить, если отсутствуют права на учреждение СМИ или по другим организационным причинам.

Напомним, в апреле члены Общественного совета при Общественном фонде поддержки и развития национальных масс-медиа предложили меры, которые позволят защитить СМИ во время пандемии коронавируса, оказывающей негативное влияние на экономику.

Предложено ввести налоговые каникулы и послабления для средств массовой информации и их сотрудников, пересмотреть стоимость аренды телерадиочастот, а также офисных помещений для редакций. Окончательные меры будут направлены в соответствующие государственные органы после консультаций с экспертами-экономистами.