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СМИ больше не будут проходить государственную регистрацию - проект

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200728/14639399/SMI-bolshe-ne-budut-prokhodit-gosudarstvennuyu-registratsiyu---proekt.html

Законопроект предусматривает увеличение доли иностранных инвестиций в уставном капитале средств массовой информации с 30% до 40%.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. На портале СОВАЗ опубликован проект закона, разработанный специалистами АИМК и предполагающий внесение изменений и дополнений в закон о СМИ.

СМИ на пресс-конференции
© CC BY 2.0 / Estonian Foreign Ministry / Photo: MFA of Lithuania
Еще один закон встанет на защиту СМИ в Узбекистане - проект

Если документ примут, то средства массовой информации больше не будут проходить государственную регистрацию, которая будет осуществляться на основании специального уведомления, предоставляемого учредителем в уполномоченный госорган в электронной форме через центры госуслуг.

Специальное уведомление учредителя о регистрации СМИ должно быть рассмотрено уполномоченным государственным органом в течение одного рабочего дня.

Согласно законопроекту, СМИ будет считаться зарегистрированным с момента получения специального уведомления о регистрации и внесения соответствующей записи в реестр зарегистрированных средств массовой информации.

Заявку могут и отклонить, если отсутствуют права на учреждение СМИ или по другим организационным причинам.

Видеокамера на пресс-конференции
Sputnik / Стрингер
Гендиректор УзАПИ: мы намерены изменить закон о СМИ

Напомним, в апреле члены Общественного совета при Общественном фонде поддержки и развития национальных масс-медиа предложили меры, которые позволят защитить СМИ во время пандемии коронавируса, оказывающей негативное влияние на экономику.

Предложено ввести налоговые каникулы и послабления для средств массовой информации и их сотрудников, пересмотреть стоимость аренды телерадиочастот, а также офисных помещений для редакций. Окончательные меры будут направлены в соответствующие государственные органы после консультаций с экспертами-экономистами.

Теги:
Агентство информации и массовых коммуникаций, проект, СМИ



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