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В Узбекистан прибыл гуманитарный груз из Германии

В Узбекистан прибыл гуманитарный груз из Германии

УзА
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200728/14640785/V-Uzbekistan-pribyl-gumanitarnyy-gruz-iz-Germanii.html

В состав груза весом около трех тонн вошли кислородные баллоны, медицинские маски, инвалидные коляски и комбинезоны.

ТАШКЕНТ, 28 июл - Sputnik. В Узбекистан прибыл гуманитарный груз из Германии, сообщает УзА.

"Сегодня, 28 июля, в международный аэропорт Ташкента им. Ислама Каримова прибыл груз гуманитарной помощи из Германии", - говорится в информации.

В состав груза весом около трех тонн вошли кислородные баллоны, медицинские маски, инвалидные коляски и комбинезоны.

В Узбекистан прибыл гуманитарный груз из Германии
УзА
В Узбекистан прибыл гуманитарный груз из Германии

Напомним, ранее Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при содействии представительства ВОЗ в Узбекистане доставили гуманитарный груз в страну.

Гуманитарный груз на сумму более 4 миллионов долларов был доставлен при содействии представительства ВОЗ в Узбекистане.

Теги:
Карантин, коронавирус, гуманитарная помощь, Германия, Германия, Узбекистан, Узбекистан



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