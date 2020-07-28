В состав груза весом около трех тонн вошли кислородные баллоны, медицинские маски, инвалидные коляски и комбинезоны.

ТАШКЕНТ, 28 июл - Sputnik. В Узбекистан прибыл гуманитарный груз из Германии, сообщает УзА.

"Сегодня, 28 июля, в международный аэропорт Ташкента им. Ислама Каримова прибыл груз гуманитарной помощи из Германии", - говорится в информации.

В состав груза весом около трех тонн вошли кислородные баллоны, медицинские маски, инвалидные коляски и комбинезоны.

УзА В Узбекистан прибыл гуманитарный груз из Германии

Напомним, ранее Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при содействии представительства ВОЗ в Узбекистане доставили гуманитарный груз в страну.

Гуманитарный груз на сумму более 4 миллионов долларов был доставлен при содействии представительства ВОЗ в Узбекистане.