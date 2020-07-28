Учредитель компании Straus в Узбекистане приговорен к 9 годам лишения свободы

Также определено, что конфискованное имущество будет использовано на выплату компенсаций жертвам компании. Со всех подсудимых взыщут 222 386 043 сума в пользу государства.

ТАШКЕНТ, 28 июл - Sputnik. Мирабадский районный суд по уголовным делам завершил судебное разбирательство над группой должностных лиц Straus House и огласил приговор, сообщает информационная служба Верховного суда.

"По решению суда основатель ООО Straus House Иброхим Исраилов был признан виновным по ряду статей (238 – лжесвидетельство; 168 – мошенничество; 184 – нарушение бюджетной и сметно-штатной дисциплины; 243 - легализация доходов, полученных от преступной деятельности; 227 - завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков, государственных номерных знаков автомототранспортных средств и их прицепов) Уголовного кодекса и приговорен к 9 годам лишения свободы", - говорится в информации.

Директор А. Махмуталиев был приговорен к 7 годам, заместитель директора Д. Кутпиддинов - к 8 годам 5 месяцам лишения свободы, а главный бухгалтер О. Саидов - к 5 годам ограничения свободы.

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Также определено, что конфискованное имущество будет использовано на выплату компенсаций жертвам компании. Со всех подсудимых взыщут 222 386 043 сума в пользу государства.

Напомним, представители ООО заключали договоры о поставке в течение 90 дней из ЮАР детенышей африканского страуса для последующего разведения.

Договоры были заключены в период с января по апрель 2019 года с юридическими и физическими лицами из Ташкента, Андижанской, Ферганской, Наманганской, Бухарской и Кашкадарьинской областей.