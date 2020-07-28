Сколько узбекистанцев переехали жить в Россию за первое полугодие

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Число граждан Узбекистана, выехавших на постоянное место жительства (ПМЖ) в Россию в январе-июне 2020 года, сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 2,9 процента, до 1,737 тысячи человек, следует из отчета Госкомстата республики.
"Число выбывших из Узбекистана на постоянное жительство за рубеж составило 4,71 тысячи человек. Из них в Россию выехало 36,9 процента, или 1,737 тысячи человек", — говорится в сообщении комитета. Таким образом, число выехавших в РФ в первой половине 2020 года снизилось на 2,9 процента.
Поток жителей, прибывших в Узбекистан из-за рубежа на ПМЖ в первой половине 2020 года, сократился в 2,3 раза — до 577 человек, в том числе из РФ — до 124 человек. По данным официальной статистики, численность населения Узбекистана на 1 июля 2020-го увеличилась на 0,8 процента — до 34,19 миллиона человек.
Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы. По данным Министерства транспорта страны, с марта вывозными рейсами из зарубежных стран в республику вернулись почти 40 тысяч соотечественников, в том числе около 15 тысяч из России, из Узбекистана в РФ — более 3,6 тысячи россиян.