Сколько узбекистанцев переехали жить в Россию за первое полугодие

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Число граждан Узбекистана, выехавших на постоянное место жительства (ПМЖ) в Россию в январе-июне 2020 года, сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 2,9 процента, до 1,737 тысячи человек, следует из отчета Госкомстата республики.

"Число выбывших из Узбекистана на постоянное жительство за рубеж составило 4,71 тысячи человек. Из них в Россию выехало 36,9 процента, или 1,737 тысячи человек", — говорится в сообщении комитета. Таким образом, число выехавших в РФ в первой половине 2020 года снизилось на 2,9 процента.

Поток жителей, прибывших в Узбекистан из-за рубежа на ПМЖ в первой половине 2020 года, сократился в 2,3 раза — до 577 человек, в том числе из РФ — до 124 человек. По данным официальной статистики, численность населения Узбекистана на 1 июля 2020-го увеличилась на 0,8 процента — до 34,19 миллиона человек.

Ранее Госкомстат Узбекистана сообщал, что численность русских в Узбекистане с 1991 года по 2017 годы сократилась в 2,2 раза — до 730 тысяч человек. Наибольший отток русского населения произошел в 1991-2011 гг., когда их число снизилось в 1,9 раза — до 837,5 тысячи человек. По данным местных социологов и экспертов, наибольшее сокращение русского населения произошло в 90-е годы прошлого века в связи с распадом союзного государства, первоначальным разрывом культурного пространства, а также трудностями переходного периода в экономике республики.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы. По данным Министерства транспорта страны, с марта вывозными рейсами из зарубежных стран в республику вернулись почти 40 тысяч соотечественников, в том числе около 15 тысяч из России, из Узбекистана в РФ — более 3,6 тысячи россиян.