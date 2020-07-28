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Стационар по борьбе с коронавирусом

Можно ли доставить на родину тело узбекского мигранта, умершего в РФ от COVID-19

Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200728/14643727/Mozhno-li-dostavit-na-rodinu-telo-uzbekskogo-migranta-umershego-v-RF-ot-COVID-19.html

Как рассказали в Агентстве по внешней трудовой миграции РУз, если гражданин республики скончается от коронавируса, будут приняты меры по доставке его тела в родную страну по согласованию с соответствующими организациями.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Руководитель информационной службы Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана Ортиходжи Норов ответил на вопросы о том, можно ли в настоящее время, в условиях пандемии, ввезти тело скончавшегося в России мигранта из Узбекистана в родную страну, а также — есть ли такая возможность, если человек умрет от коронавируса.

"Согласно постановлению Кабинета министров №713 "О дополнительных мерах по защите прав и законных интересов граждан Республики Узбекистан, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом", тела граждан, умерших в период нахождения в трудовой миграции, а также граждане, получившие увечья или тяжелые травмы во время трудовой деятельности за рубежом, доставляются в Узбекистан на бесплатной основе", — сказал Норов во время брифинга, организованного АИМК.

По его словам, для доставки тела трудового мигранта, умершего за границей, в Узбекистан, родственники погибшего могут обратиться в Агентство по внешней трудовой миграции или в его представительства за рубежом.

"Если гражданин Узбекистана умрет от коронавируса, будут приняты меры по доставке его тела на родину по согласованию с соответствующими организациями", — заявил руководитель информационной службы.

Напомним, власти республики с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное пассажирское сообщение с другими странами в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в мире. Для иностранцев и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в Узбекистане были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение. При этом также были приостановлены чартеры по специальным решениям правительства. Вывозные рейсы были возобновлены с 8 мая.

Теги:
пандемия, коронавирус, узбекистанец, Узбекистан, Россия



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