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В Ташкенте в онлайн-формате пройдет фестиваль рекламы

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200728/14643893/V-Tashkente-v-onlayn-formate-proydet-festival-reklamy.html

Международный креативный конкурс TAF! Anti Crisis определит лучшие креативные проекты в области маркетинга и рекламы.

ТАШКЕНТ, 28 июл - Sputnik. Второй Ташкентский фестиваль рекламы TAF! Anti Crisis состоится 5-7 августа в онлайн-формате на YouTube-канале Makon Anti Crisis, сообщает пресс-служба.

"На международной рекламной конференции TAF! ANTI CRISIS 5-6 августа выступят известные эксперты в области рекламы из Узбекистана, России, Украины и Казахстана, работающие с ведущими мировыми брендами и получившие самые высокие награды на международных фестивалях", - говорится в информации.

Международный креативный конкурс TAF! Anti Crisis определит лучшие креативные проекты в области маркетинга и рекламы.

Компетентное жюри, в составе которого восемь зарубежных и четыре отечественных представителя, определит победителей и лауреатов конкурса в 24 номинациях и 4 категориях: marketing, branding&design, creative, production&craft. Шорт-лист будет оглашен 5 августа.

Теги:
реклама, Фестиваль, фестиваль, Узбекистан, Узбекистан



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