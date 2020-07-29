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ЮНЕСКО И ЕС помогут улучшить жизнь населения в селах Узбекистана

Пресс-служба Госкомтуризма
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200729/14646883/YuNESKO-I-ES-pomogut-uluchshit-zhizn-naseleniya-v-selakh-Uzbekistana.html

Общая сумма проекта "Развитие навыков трудоустройства в сельских регионах Узбекистана" составляет 9,6 миллиона евро. Программа рассчитана на 4 года.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Правительство республики, ЮНЕСКО и Европейский союз запускают новую совместную программу "Развитие навыков трудоустройства в сельских регионах Узбекистана".

Жилой дом в махалле
Пресс-служба президента Узбекистана
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Общая стоимость проекта составляет 9,6 миллиона евро. Программа рассчитана на 4 года.

Ее цель — оказать содействие в совершенствовании технического и профессионального образования и обучения в сельскохозяйственной и ирригационной сферах, а также развития навыков трудоустройства в сельских местностях страны.

Как отметил председатель Госкомтуризма Азиз Абдухакимов, данная программа как никогда актуальна, особенно сейчас, в эпоху пандемии.

"Данный проект очень своевременен и актуален с точки зрения содействия усилиям нашего правительства по продвижению сельских жителей, которые пострадали в основном от пандемии COVID-19, потеряли работу и доходы. Это также помогает нам воспитывать молодое поколение в период после пандемии и повышать его устойчивость к будущим вызовам", — подчеркнул он в ходе онлайн-конференции.

В проекте сделают акцент на совершенствовании методов обучения граждан, проживающих в сельских регионах. Также особое внимание будет уделяться внедрению новых методов ведения сельского хозяйства, основанных на международных и национальных инновациях.

"Работники сельских районов будут обеспечены новыми навыками, необходимыми в секторах сельского хозяйства, включая высокотехнологичное сельское хозяйство, усовершенствованную механизацию, дистанционное зондирование, использование беспилотных летательных аппаратов GIS/GPS, робототехнику, биотехнологию, использование анализа больших данных и искусственного интеллекта и другие", — обсуждалось в ходе конференции.

Программа мер по улучшению жизни сельских жителей была запущена еще несколько лет назад.

Азиз Абдухакимов
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В 2019-2019 гг. в рамках проекта "Обод кишлок" власти модернизировали инфраструктуру и благоустроили 895 сел. В этом году были отремонтированы и благоустроены около 800 сел. 

Правительство ставит цель также максимально реализовать экономический потенциал каждого села и региона республики.

В связи с этим были одобрены такие программы, как, к примеру, "Туристическая деревня". Они создают необходимый стимул для экономического роста и развития каждого уголка Узбекистана.

Теги:
Узбекистан, ЕС, ЮНЕСКО, Госкомтуризм



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