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Число беременностей среди девочек в Узбекистане снизилось на 34% — МНО

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200729/14649234/Chislo-beremennostey-sredi-devochek-v-Uzbekistane-snizilos-na-34--MNO.html

По данным Министерства народного образования, в 2017 году одно деторождение приходилось на 12 995 девочек, в 2018-м — на 15 169, в 2019-м — на 23 666.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Ввод обязательного 11-летнего школьного образования в Узбекистане привел к снижению числа беременностей среди девочек на 34 процента, сообщили в пресс-службе МНО республики.

переходом на 11-летнюю систему общего образования число ранних родов уменьшилось. Например, в 2016–2017 годах среди девочек в возрасте 15–17 лет было зарегистрировано 429 родов, а в 2018–2019 гг. этот показатель снизился на 34 процента — до 284", — говорится в публикации на Telegram-канале пресс-службы Министерства народного образования.

По данным МНО, в 2017 году одно деторождение приходилось на 12 995 девочек, в 2018-м — на 15 169, в 2019-м — на 23 666.

"Возвращение 11-летней системы образования можно рассматривать как основное решение проблемы в стране, поскольку ученица, ушедшая из школы в колледж или лицей в подростковом возрасте, без социального контроля может легко изменить свое поведение. И в данной ситуации такой ее принимала новая социальная группа", — отметили в министерстве.

Беременная, архивное фото
© CC0 / Pixabay
Какие меры помогут снизить число ранних беременностей в Узбекистане — Юнусова
Также в МНО рассказали, что сегодня для дальнейшего улучшения ситуации совместно с другими ведомствами и организациями проводятся такие мероприятия, как "Крепкая семья", "Дружная семья", "Вливайся в жизнь", "Обучение позитивному мышлению".

Ранее в Сенате Олий Мажлиса Узбекистана заявили, что в стране увеличивается количество девочек и девушек, которые становятся мамами в 13-14 лет. Примерно половина из них росли без матери или отца. Также негативное влияние оказывает недостаток денег в семье.

Эту информацию прокомментировала детский омбудсмен Узбекистана Алия Юнусова. По ее мнению, родители или лица, заменяющие их, должны беседовать с девушками и юношами об отношениях, которые могут привести к рождению ребенка. Также необходимо, чтобы работу проводили представители семейных поликлиник. Еще один важный момент, как отметила Юнусова, — это правовое воспитание.

Теги:
Школа, беременность, девочки, Узбекистан, Министерство народного образования Узбекистана



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