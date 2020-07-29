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В каких случаях у водителя могут отобрать права – Кодекс РУз

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200729/14653296/V-kakikh-sluchayakh-u-voditelya-mogut-otobrat-prava--zakon.html

Мера в виде лишения права на управление транспортным средством может быть применена только по решению суда.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Изъятие удостоверения сотрудниками дорожно-патрульной службы (ДПС) возможно в том случае, когда водитель совершил противозаконное действие, за которое предусмотрено наказание – лишение права на управление транспортным средством. Об этом сообщают в Минюсте.

При конфискации водительских прав служащие правоохранительных органов обязаны внести запись в протокол об административном правонарушении и в специальный талон, предназначенный для водителя.

Согласно Кодексу РУз, сотрудники ДПС вправе забрать документ у владельца авто при следующих обстоятельствах. 

Причины для изъятия водительского удостоверения:

  • нарушитель не прекратил противоправное поведение несмотря на требования уполномоченных лиц;
  • автоводитель совершил повторное правонарушение в течение года, а также имеет судимость;
  • злоумышленник вовлек в правонарушение несовершеннолетнего ребенка;
  • правонарушение произошло группой лиц;
  • владелец машины предпринял незаконные действия в условиях стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;
  • водитель во время движения автомобиля находился в нетрезвом состоянии. Данное обстоятельство может быть не признанно отягчающем по решению проверяющего должностного лица. 
Водительское удостоверение
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Отмечается, что мера в виде лишения права на вождение машиной может быть применена только по решению суда.

Напомним: в Узбекистане продлили срок замены водительских прав старого образца на новые до 31 декабря 2021-го. Устаревшие документы на транспортное средство признают недействительными с 1 января 2022 года.




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