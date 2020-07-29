В каких случаях у водителя могут отобрать права – Кодекс РУз

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Изъятие удостоверения сотрудниками дорожно-патрульной службы (ДПС) возможно в том случае, когда водитель совершил противозаконное действие, за которое предусмотрено наказание – лишение права на управление транспортным средством. Об этом сообщают в Минюсте.
При конфискации водительских прав служащие правоохранительных органов обязаны внести запись в протокол об административном правонарушении и в специальный талон, предназначенный для водителя.
Согласно Кодексу РУз, сотрудники ДПС вправе забрать документ у владельца авто при следующих обстоятельствах.
Причины для изъятия водительского удостоверения:
- нарушитель не прекратил противоправное поведение несмотря на требования уполномоченных лиц;
- автоводитель совершил повторное правонарушение в течение года, а также имеет судимость;
- злоумышленник вовлек в правонарушение несовершеннолетнего ребенка;
- правонарушение произошло группой лиц;
- владелец машины предпринял незаконные действия в условиях стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;
- водитель во время движения автомобиля находился в нетрезвом состоянии. Данное обстоятельство может быть не признанно отягчающем по решению проверяющего должностного лица.
Отмечается, что мера в виде лишения права на вождение машиной может быть применена только по решению суда.
Напомним: в Узбекистане продлили срок замены водительских прав старого образца на новые до 31 декабря 2021-го. Устаревшие документы на транспортное средство признают недействительными с 1 января 2022 года.