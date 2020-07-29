Коронавирус в Узбекистане: главное на 29 июля

В Узбекистане за день выявили 205 новых случаев заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных достигло 22374.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Наиболее значимые новости об эпидемиологической ситуации в стране к этому часу — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Количество заболевших

В Узбекистане за день выявили 205 новых случаев заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных достигло 22374.

Из новых случаев 190 были выявлены в Ташкенте (94 – среди населения, 96 – в карантинном центре в Уртасарае), 11 – в Андижанской области, 4 – в Ташкентской области.

Динамика выздоровлений

За день выздоровело 403 пациента, из которых 195 – в Ташкенте, 148 – в Ташкентской области, 29 – в Андижанской области, 17 – в Наманганской области и 14 – в Ферганской области.

Всего в стране вылечилось 12668 человек, инфицированных коронавирусом, еще 9577 проходят лечение.

Летальные исходы

У 70-летнего М.Т., проживающего в Акалтынском районе Сырдарьинской области, наблюдалась повышенная температура с 15 июля этого года.

Несмотря на процедуры реанимации, выполняемые врачами в соответствии со стандартами, состояние пациента резко ухудшилось, и он умер от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Согласно официальной статистике, он стал 129-й жертвой пандемии COVID-19 в Узбекистане.

В Агентстве государственных услуг 57 человек заразились коронавирусом

Пятьдесят семь человек заразились всего: один из специалистов умер, двое человек уже выздоровели, остальные находятся на лечении.

Оказалось, что острой проблемой становится защита от коронавируса сотрудников агентства и посетителей, так как из-за большого потока людей в центрах госуслуг трудно обеспечить безопасность.

На автостоянке Алайского рынка создадут центр для тестирования на коронавирус

На территории автостоянки Алайского рынка в Юнусабадском районе организуются медицинские пункты, где будут тестировать население на коронавирус.

Результаты можно будет получить онлайн в течение дня.

В Ферганской области для больных коронавирусом резервируется 12 600 койко-мест

Дополнительные койко-места для пациентов с COVID-19 оборудуются в 14 спорткомплексах области. Уже подготовлены 3 000 мест в больницах региона, к созданию резерва привлекаются частные клиники.

Банк Узбекистана получил от международной финансовой корпорации $8 млн

Частный акционерный банк "Трастбанк" подписал соглашение с Международной исламской торгово-финансовой корпорацией (дочерней компанией Исламского банка развития) о выделении новой линии финансирования в размере 8 млн долларов.

Узбекистан рассчитывает на помощь турецких врачей в борьбе с COVID-19

Власти Узбекистана рассчитывают на помощь врачей из Турции в консультациях и организации противодействия новому коронавирусу COVID-19.

Сумма кредитов, выделенных Узбекистану на борьбу с COVID-19, превысила $1 млрд

Для того чтобы смягчить негативные последствия, власти республики активно привлекают помощь со стороны.

Так, по данным Министерства финансов, общая сумма кредитов, выделенных различными международными организациями и фондами на борьбу с пандемией, составила 1,075 миллиарда долларов.

Распространение в мире

На сегодняшний день в мире коронавирусом заразились 16,7 млн человек, из них выздоровели 9,76 млн, а скончались - 661 тысячи жителей планеты.