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Azur Air

Новый чартерный рейс из Москвы в Ташкент будет организован 3 августа

Посольство Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200729/14654592/Novyy-charternyy-reys-iz-Moskvy-v-Tashkent-budet-organizovan-3-avgusta.html

3 августа туристическая компания Radius Travel организует чартерный рейс AZUR air по направлению "Москва(Внуково)—Ташкент.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Новый чартерный рейс из России в Узбекистан будет организован уже в начале августа, сообщает консульство.

"3 августа туристическая компания Radius Travel организует чартерный рейс AZUR air по направлению "Москва(Внуково)—Ташкент", - говорится в сообщении.

По всем вопросам и для получения подробной информации обращайтесь в телеграм-каналы: @Ccentrcharter, @CcentrCharter02.

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А также по телефонам: +998 93 809 75 00 , +998 97 708 47 27 , +7 800 222 98 60.

Напомним, власти республики с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное пассажирское сообщение с другими странами в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в мире. Для иностранцев и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в Узбекистане были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение. При этом также были приостановлены чартеры по специальным решениям правительства. Вывозные рейсы были возобновлены с 8 мая.

Теги:
Карантин, Чартер, рейсы, рейс, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



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