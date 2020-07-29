Новый чартерный рейс из Москвы в Ташкент будет организован 3 августа

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Новый чартерный рейс из России в Узбекистан будет организован уже в начале августа, сообщает консульство.

"3 августа туристическая компания Radius Travel организует чартерный рейс AZUR air по направлению "Москва(Внуково)—Ташкент", - говорится в сообщении.

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Напомним, власти республики с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное пассажирское сообщение с другими странами в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в мире. Для иностранцев и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в Узбекистане были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение. При этом также были приостановлены чартеры по специальным решениям правительства. Вывозные рейсы были возобновлены с 8 мая.