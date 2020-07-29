Узбекские роботы-ассистенты будут стоить порядка 25-45 миллионов сумов в зависимости от конфигурации.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Студенты Туринского политехнического университета при содействии Научно-практического центра при Министерстве инновационного развития создали собственного робота-ассистента, сообщает пресс-служба.

Разработчики робота – студенты Туринского политехнического университета, которым всего 19-20 лет. Это Далер Мардонов (руководитель проекта), Саидакбархон Пулатов (программист), Саидазизхон Саидалоев (конструктор), Саидалохон Эргашходжазода (механик).

"Робот-ассистент может не только общаться, но и выражать эмоции, быть помощником в офисе или дома. По желанию заказчика можно создать робот в уникальном облике и добавить дополнительные функции — искусственный интеллект, распознавание лица, управление устройствами в помещении", — говорится в сообщении.

Более того, им можно управлять через приложение или голосом.

Министерство инноваций Узбекские студенты создали собственного робота-ассистента

Средняя стоимость таких роботов за рубежом составляет 180 миллионов сумов. Узбекские роботы-ассистенты будут стоить порядка 25-45 миллионов сумов в зависимости от конфигурации.

Создание такого робота-ассистента поможет облегчить повседневные задачи в таких сферах, как медицина, предпринимательство, образование, туризм, а также увеличить число рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Робот-ассистент может не только общаться, но и выражать эмоции, быть помощником в офисе или дома.