20:59 29 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.37
  • EUR11896.04
  • USD10207.69
Поиск
Узбекские студенты создали собственного робота-ассистента

Узбекские студенты создали собственного робота-ассистента

Министерство инноваций
Общество
Получить короткую ссылку
47 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200729/14654890/Uzbekskie-studenty-sozdali-sobstvennogo-robota-assistenta.html

Узбекские роботы-ассистенты будут стоить порядка 25-45 миллионов сумов в зависимости от конфигурации.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Студенты Туринского политехнического университета при содействии Научно-практического центра при Министерстве инновационного развития создали собственного робота-ассистента, сообщает пресс-служба.

Разработчики робота – студенты Туринского политехнического университета, которым всего 19-20 лет. Это Далер Мардонов (руководитель проекта), Саидакбархон Пулатов (программист), Саидазизхон Саидалоев (конструктор), Саидалохон Эргашходжазода (механик).

"Робот-ассистент может не только общаться, но и выражать эмоции, быть помощником в офисе или дома. По желанию заказчика можно создать робот в уникальном облике и добавить дополнительные функции — искусственный интеллект, распознавание лица, управление устройствами в помещении", — говорится в сообщении.

Более того, им можно управлять через приложение или голосом.

Узбекские студенты создали собственного робота-ассистента
Министерство инноваций
Узбекские студенты создали собственного робота-ассистента

Средняя стоимость таких роботов за рубежом составляет 180 миллионов сумов. Узбекские роботы-ассистенты будут стоить порядка 25-45 миллионов сумов в зависимости от конфигурации.

Создание такого робота-ассистента поможет облегчить повседневные задачи в таких сферах, как медицина, предпринимательство, образование, туризм, а также увеличить число рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Робот-ассистент может не только общаться, но и выражать эмоции, быть помощником в офисе или дома.

Теги:
Туринский политехнический университет, студенты, информационные технологии, цифровые технологии, IT-технологии, технологии, робототехника, робот, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Модель на первом модном показе дизайнерских масок в Сеуле
Маски как новый тренд: в Сеуле прошел необычный показ мод — фото
Российские ракетоносцы Ту-95 показали в воздухе сложнейший элемент — видео
Под знаком пандемии
Уроки пандемии: как коронавирус меняет экономику Узбекистана

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться