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Пробирка с коронавирусом 2019-nCoV

Как можно моментально уничтожить коронавирус — рассказали в Роспотребнадзоре

© REUTERS / DADO RUVIC
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200729/14655665/Kak-mozhno-momentalno-unichtozhit-koronavirus--rasskazali-v-Rospotrebnadzore.html

По словам главы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анны Поповой, вирус неустойчив к воздействию температур.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Коронавирус мгновенно уничтожается кипячением, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет РИА Новости.

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© Foto : Личный архив Евгения Комаровского
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"Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться. <...> И также было показано, что вирус неустойчив к воздействию температур", — рассказала Попова на совещании у президента Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической ситуации.

Ранее группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус погибает при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. Для проведения исследования ученые использовали клетки почек африканской зеленой обезьяны, зараженные штаммом вируса, полученным от пациента из Германии.

Теги:
инфекция, пандемия, коронавирус, Роспотребнадзор



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