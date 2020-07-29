Как можно моментально уничтожить коронавирус — рассказали в Роспотребнадзоре

По словам главы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анны Поповой, вирус неустойчив к воздействию температур.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Коронавирус мгновенно уничтожается кипячением, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет РИА Новости.

"Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться. <...> И также было показано, что вирус неустойчив к воздействию температур", — рассказала Попова на совещании у президента Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической ситуации.

Ранее группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус погибает при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. Для проведения исследования ученые использовали клетки почек африканской зеленой обезьяны, зараженные штаммом вируса, полученным от пациента из Германии.