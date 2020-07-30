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Агентство государственных услуг возглавил Улугбек Мухаммадиев

Sputnik / Дмитрий Астахов
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (383)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200730/14658259/Agentstvo-gosudarstvennykh-uslug-vozglavil-Ulugbek-Mukhammadiev.html

Ранее он занимал должность первого замсоветника президента по вопросам защиты прав граждан, контроля и координации работы с обращениями.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Согласно постановлению президента, Агентство государственных услуг при Министерстве юстиции Узбекистана возглавил Улугбек Мухаммадиев, сообщает пресс-служба Минюста.

Министерство юстиции Узбекистана
Улугбек Мухаммадиев

Ранее он был первым замсоветника президента по вопросам защиты прав граждан, контроля и координации работы с обращениями.

Улугбек Мухаммадиев сменил на посту Халилилло Турахужаева, который в конце июля стал главой Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.

Агентство госуслуг при Министерстве юстиции было учреждено в 2017 году по указу президента.

Оно призвано повысить ответственность уполномоченных органов и организаций за качественное оказание услуг.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (383)
Теги:
Агентство государственных услуг



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