Агентство государственных услуг возглавил Улугбек Мухаммадиев

Ранее он занимал должность первого замсоветника президента по вопросам защиты прав граждан, контроля и координации работы с обращениями.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Согласно постановлению президента, Агентство государственных услуг при Министерстве юстиции Узбекистана возглавил Улугбек Мухаммадиев, сообщает пресс-служба Минюста.

Министерство юстиции Узбекистана Улугбек Мухаммадиев

Ранее он был первым замсоветника президента по вопросам защиты прав граждан, контроля и координации работы с обращениями.

Улугбек Мухаммадиев сменил на посту Халилилло Турахужаева, который в конце июля стал главой Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.

Агентство госуслуг при Министерстве юстиции было учреждено в 2017 году по указу президента.

Оно призвано повысить ответственность уполномоченных органов и организаций за качественное оказание услуг.