Отказавшихся от госпитализации граждан могут оштрафовать – Кодекс РУз

При повторном правонарушении, совершенном в течение года после применения административного взыскания, сумма штрафа увеличится от одного до трех миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Необоснованный отказ от неотложной медицинской помощи влечет за собой наложение штрафа, сообщают в Министерстве юстиции.

Согласно законодательству, если самочувствие больного ухудшилось и его жизнь находится под угрозой – он не должен отказывается от экстренной госпитализации. Иначе гражданина могут оштрафовать на сумму от 669 тысяч до 1 млн 115 тысяч сумов. В том случае когда пациентом является должностное лицо, при отказе от медпомощи он оплатит штраф в размере от 1 млн 115 тысяч до 2 млн 230 тысяч сумов.

Отмечено, что при повторном правонарушении, совершенном в течение года после применения административного взыскания, сумма штрафа увеличивается. В результате человека обяжут выплатить неустойку от 1 млн 115 тыс. до 2 млн 230 тысяч сумов, а чиновника – от 2 млн 230 тысяч до 3 млн 345 тысяч сумов.

Напомним: в начале июля Министерство транспорта объявило о наложении административной ответственности на водителей и кондукторов за езду без масок и перчаток. Первое нарушение – штраф в размере 10% от месячной зарплаты, повторное – до 50%. Эти меры были предприняты в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в общественно транспорте.