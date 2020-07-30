14:35 30 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.37
  • EUR11896.04
  • USD10207.69
Поиск
Отказавшихся от госпитализации граждан могут оштрафовать – Кодекс РУз

Отказавшихся от госпитализации граждан могут оштрафовать – Кодекс РУз

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
Получить короткую ссылку
71 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200730/14659872/Otkazavshikhsya-ot-gospitalizatsii-grazhdan-mogut-oshtrafovat--Kodeks-RUz.html

При повторном правонарушении, совершенном в течение года после применения административного взыскания, сумма штрафа увеличится от одного до трех миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Необоснованный отказ от неотложной медицинской помощи влечет за собой наложение штрафа, сообщают в Министерстве юстиции.

Согласно законодательству, если самочувствие больного ухудшилось и его жизнь находится под угрозой – он не должен отказывается от экстренной госпитализации. Иначе гражданина могут оштрафовать на сумму от 669 тысяч до 1 млн 115 тысяч сумов. В том случае когда пациентом является должностное лицо, при отказе от медпомощи он оплатит штраф в размере от 1 млн 115 тысяч до 2 млн 230 тысяч сумов.

Отмечено, что при повторном правонарушении, совершенном в течение года после применения административного взыскания, сумма штрафа увеличивается. В результате человека обяжут выплатить неустойку от 1 млн 115 тыс. до 2 млн 230 тысяч сумов, а чиновника – от 2 млн 230 тысяч до 3 млн 345 тысяч сумов.
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© Sputnik / Илья Питалев
Узбекистанцам напомнили о штрафах за ложный вызов скорой помощи

Напомним: в начале июля Министерство транспорта объявило о наложении административной ответственности на водителей и кондукторов за езду без масок и перчаток. Первое нарушение – штраф в размере 10% от месячной зарплаты, повторное – до 50%. Эти меры были предприняты в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в общественно транспорте.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Модель на первом модном показе дизайнерских масок в Сеуле
Маски как новый тренд: в Сеуле прошел необычный показ мод — фото
Россия проводит масштабные военные учения в горах Кавказа — яркие кадры
Под знаком пандемии
Уроки пандемии: как коронавирус меняет экономику Узбекистана

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться