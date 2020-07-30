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В моноцентре Ишга мархамат открыты онлайн-курсы по IT и мехатронике

В кадровом центре "Ишга мархамат" открыты онлайн-курсы по IT и мехатронике

pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200730/14663562/V-kadrovom-tsentre-Ishga-markhamat-otkryty-onlayn-kursy-po-IT-i-mekhatronike.html

Для всех желающих освоить новую профессию в центре организованы специальные курсы по веб-программированию, цифровым технологиям, мехатронике и трехмерной графике.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В моноцентре "Ишга мархамат" ("Добро пожаловать на работу") подписаны меморандумы о сотрудничестве с международными организациями, сообщают в хокимияте Ташкента.

Мужчина работает за компьютером
© CC0 / Pixabay
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Во время карантина организация по оказанию услуг незанятому населению продолжает деятельность в онлайн-формате. Преподаватели центра проводят занятия в режиме реального времени, а также используют в своей работе современные передовые технологии.

Для всех желающих освоить новую профессию в кадровом центре организованы специальные курсы по веб-программированию, цифровым технологиям, мехатронике и трехмерной графике.

Во время обучения учащиеся смогут освоить: HTML, CSS, CSS3, Bootstrap, Сасс, JavaScript, Jquery, PostgreSQL, MongoDB, Oracle.

Курсы по мехатронике созданы в сотрудничестве с Академией молодежи при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан. Занятия проводятся по двум направлениям – робототехника и электроника.

Кроме того, в моноцентре можно пройти обучение по компьютерной графике - D3D-моделирование.

Складирование и контроль качества продукции
© Sputnik / Павел Лисицын
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Помимо этого, в рамках программы "Один пояс, один путь" стартовали первые курсы онлайн-обучения сварке, организованные совместно с узбекско-китайским центром профессиональной подготовки.

Напомним: открытие учреждения "Ишга мархамат" было приурочено к 28-летию независимости Узбекистана. Его создание связано с указом президент республики Шавката Мирзиёева "О мерах по совершенствованию структуры органов по труду и укреплению системы защиты трудовых прав и охраны труда граждан".




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