В кадровом центре "Ишга мархамат" открыты онлайн-курсы по IT и мехатронике

Для всех желающих освоить новую профессию в центре организованы специальные курсы по веб-программированию, цифровым технологиям, мехатронике и трехмерной графике.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В моноцентре "Ишга мархамат" ("Добро пожаловать на работу") подписаны меморандумы о сотрудничестве с международными организациями, сообщают в хокимияте Ташкента.

Во время карантина организация по оказанию услуг незанятому населению продолжает деятельность в онлайн-формате. Преподаватели центра проводят занятия в режиме реального времени, а также используют в своей работе современные передовые технологии.

Для всех желающих освоить новую профессию в кадровом центре организованы специальные курсы по веб-программированию, цифровым технологиям, мехатронике и трехмерной графике.

Во время обучения учащиеся смогут освоить: HTML, CSS, CSS3, Bootstrap, Сасс, JavaScript, Jquery, PostgreSQL, MongoDB, Oracle.

Курсы по мехатронике созданы в сотрудничестве с Академией молодежи при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан. Занятия проводятся по двум направлениям – робототехника и электроника.

Кроме того, в моноцентре можно пройти обучение по компьютерной графике - D3D-моделирование.

Помимо этого, в рамках программы "Один пояс, один путь" стартовали первые курсы онлайн-обучения сварке, организованные совместно с узбекско-китайским центром профессиональной подготовки.

Напомним: открытие учреждения "Ишга мархамат" было приурочено к 28-летию независимости Узбекистана. Его создание связано с указом президент республики Шавката Мирзиёева "О мерах по совершенствованию структуры органов по труду и укреплению системы защиты трудовых прав и охраны труда граждан".