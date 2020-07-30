Коронавирус в Узбекистане: главное на 30 июля

В Узбекистане за день выявили 206 новых случаев заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных достигло 23078.

ТАШКЕНТ, 30 июн - Sputnik. Наиболее значимые новости об эпидемиологической ситуации в стране к этому часу — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Количество заболевших

В Узбекистане за день выявили 206 новых случаев заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных достигло 23078.

Из новых случаев 130 были выявлены в Ташкенте, 40 – в Бухарской области, 20 – в Сырдарьинской области, 9 – в Каракалпакстане и 7 – в Ташкентской области.

Число выздоровевших

За день выздоровели 495 пациентов, из которых 276 – в Ташкенте, 152 – в Ташкентской области, 33 – в Андижанской области, 22 – в Сырдарьинской области, 6 – в Каракалпакстане и 6 – в Бухарской области.

Всего в стране вылечилось 13432 человека с коронавирусной инфекцией, еще 9512 продолжают лечение.

Летальные исходы

Министерство здравоохранения сообщило о новом летальном исходе в статистике распространения пандемии коронавируса в Узбекистане.

60-летней М.А., проживающей в Шайхантахурском районе города Ташкента, был подтвержден COVID-19 15 июля.

Состояние пациентки ухудшилось, и она умерла от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, несмотря на процедуры реанимации, выполняемые специалистами.

Согласно официальной статистике, она стала 133-й жертвой пандемии COVID-19 в Узбекистане.

Министерство народного образования озвучило три сценария начала учебного года

Согласно первому из подготовленных сценариев, по мере стабилизации эпидемиологической обстановки работа школ в обычном режиме будет возобновлена. По общемировой статистике, дети школьного возраста реже заражаются COVID-19, чем взрослые, риск перехода болезни ко взрослым от детей также невысок.

Если же Минздрав придет к выводу, что вирус все также активен и высока вероятность его распространения среди школьников, учебный год начнется онлайн.

МНО предлагает и третий вариант развития событий. Школы будут работать и очно, и удаленно в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом районе. Посещение школы будет свободным, то есть если родители опасаются за здоровье своего ребенка, они могут перейти на удаленный режим получения знаний.

Правительство распорядилось выделить деньги нуждающимся

Согласно распоряжению правительства, из антикризисного фонда на социальную поддержку нуждающимся семьям Узбекистана будет выделено 150 миллиардов сумов.

Распределять средства, как следует из документа, будет фонд "Саховат ва кумак".

США передали Узбекистану оборудование для 25 тыс. тестов на COVID-19

CDC безвозмездно передал Министерству здравоохранения Узбекистана медицинское и лабораторное оборудование и расходные материалы на сумму 902 тысячи долларов, которые позволят стране провести 25 тысяч тестов COVID-19 с использованием современного оборудования для полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Пациенты из "Узэкспоцентра" отказываются выписываться

Корреспонденты телеканала побывали в распределительном центре, который был организован в "Узэкспоцентре". Врачи центра отметили, что многие пациенты, несмотря на то что уже чувствуют себя хорошо, не желают уходить домой.

В Ташкенте появились баннеры с благодарностью врачам

Теперь на улицах столицы появились трогательные надписи: "Я снова дышу сам! Спасибо" или "Я снова чувствую вкус! Спасибо".

Распространение в мире

На сегодняшний день в мире коронавирусом заразились 17 млн человек, из них выздоровели 9,96 млн, а скончались - 667 тысяч жителей планеты.