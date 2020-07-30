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Более 540 медиков Узбекистана заражены коронавирусом

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (755)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200730/14665083/Bolee-540-medikov-Uzbekistana-zarazheny-koronavirusom.html

Благодаря новой системе кондиционирования в новой больнице в Зангиатинском районе Ташкентской области не выявлено ни одного случая заражения среди врачей, сообщил Хабибулла Акилов.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В рамках брифинга член штаба по борьбе с COVID-19 при Минздраве страны Хабибулла Акилов сообщил, что на сегодняшний день вирус выявлен более чем у 540 медицинских работников, двое из них скончались, передает РИА Новости.

Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
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Также Акилов сообщил, что в новой инфекционной больнице в Зангиатинском районе Ташкентской области налажена работа системы кондиционирования, благодаря чему не выявлено ни одного случая заражения среди врачей.

Напомним, накануне в Министерстве внешней торговли и инвестиций (МИВТ) республики рассказали, что власти Узбекистана рассчитывают на помощь врачей из Турции в консультациях и организации противодействия коронавирусу. 

Вице-премьер Узбекистана Сардор Умурзаков в ходе визита в Турцию во вторник провел переговоры с вице-президентом этой страны Фуатом Октаем. Стороны, в частности, обсудили совместное взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (755)
Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, здравоохранение, Медицина, коронавирус, врачи



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