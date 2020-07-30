Назначен новый хоким Шахрисабзского района

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Самад Хасанов был назначен новым хокимом Шахрисабзского района, сообщает пресс-служба администрации.
В Шахрисабзе состоялась внеочередная сессия районного кенгаша народных депутатов, в ходе которой участники рассмотрели организационный вопрос.
Хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев отметил, что работа в районе велась не на должном уровне.
Напомним, Самад Хасанов до назначения он работал прокурором Мубарекского района. В свою очередь Исроил Омонов покинул свой пост.