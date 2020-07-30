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Назначен новый хоким Шахрисабзского района

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200730/14665386/Naznachen-novyy-khokim-Shakhrisabzskogo-rayona.html

Напомним, Самад Хасанов до назначения он работал прокурором Мубарекского района. В свою очередь Исроил Омонов покинул свой пост.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Самад Хасанов был назначен новым хокимом Шахрисабзского района, сообщает пресс-служба администрации.

В Шахрисабзе состоялась внеочередная сессия районного кенгаша народных депутатов, в ходе которой участники рассмотрели организационный вопрос.

Хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев отметил, что работа в районе велась не на должном уровне.

Напомним, Самад Хасанов до назначения он работал прокурором Мубарекского района. В свою очередь Исроил Омонов покинул свой пост.

Теги:
назначения, назначение, Шахрисабз, Узбекистан, Узбекистан, Хокимият, хокимият, хоким, хоким



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