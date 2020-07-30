Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Курбан-хайитом

Курбан-хайит, один из главных праздников мусульман, будет отмечаться в республике 31 июля в соответствии с религиозными традициями, но с соблюдением мер карантина против коронавируса.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил соотечественников с Курбан-хайитом. Обращение опубликовано на официальном сайте главы государства.

"Искренне, от всей души поздравляю вас, всю мусульманскую умму страны, весь наш народ со священным праздником Курбан-хайит, который мы отмечаем вместе со всем исламским миром. Этот прекрасный праздник, испокон веков занимающий особое место в нашей духовной жизни, является символом доброты, взаимопонимания и толерантности. В эти благословенные дни желаю вам, всему народу Узбекистана здоровья, счастья, мира и благополучия", — говорится в обращении.

Узбекский лидер отметил, что сейчас, в условиях пандемии коронавируса, значение Курбан-хайита для общества осознаётся еще глубже.

"Сегодня совершение добрых дел, взаимопомощь, милосердие и щедрость, сохранение мира и спокойствия приобретают особую актуальность. Именно эти высокие духовные ценности придают всем нам еще больше сил и энергии, выдержки и стойкости", — заявил президент.

Мирзиёев с сожалением констатировал, что, несмотря на принятые государством и обществом меры, коронавирус уносит жизни. Он выразил соболезнования и глубокое сочувствие родным и близким погибших.

"В священном Коране неоднократно говорится о том, что лишь тот удостоится наивысшей благодати, кто украшает жизнь добрыми делами. <...> Заслуживает большого уважения, что многие наши соотечественники считают своим долгом оказывать помощь нуждающимся, материально и морально поддерживать тех, кто в связи с пандемией остался без работы, лишился постоянного источника дохода. Ведь, как сказано в священных хадисах, истинный мусульманин желает другим людям только добра, как самому себе. Всевышний непременно вознаградит отзывчивых, великодушных людей с чистым сердцем, которые помогают нуждающимся родственникам, жителям своей махалли, другим соотечественникам и своей бескорыстной заботой приносят радость в дома тех, кто обделен судьбой", — заявил глава республики.

Организованное в Узбекистане общенародное движение "Доброта и поддержка" стало по-настоящему мощной силой, о чем свидетельствуют осуществленная за короткий срок в рамках движения огромная благотворительная работа и многочисленные мероприятия, отметил он.

"Как логическое продолжение всей этой нашей работы и для дальнейшего усиления поддержки со стороны государства малообеспеченных слоев населения и семей, не имеющих постоянного источника дохода, нуждающихся в помощи, а также экономики сегодня я подписал указ, в соответствии с которым на эти цели из республиканского бюджета в дополнение к ранее выделенным 10 триллионам сумов будет направлено еще около 2,5 триллиона сумов", — сообщил президент.

Кроме того, по его словам, благотворительному общественному фонду "Вакф" при Управлении мусульман Узбекистана будут выделены средства в размере 150 миллиардов сумов — "для поощрения представителей религиозно-духовной сферы, широко пропагандирующих идеи мира, дружбы, милосердия и согласия, а также чтобы поднять на новый уровень благотворительную работу на местах и повысить эффективность масштабных мероприятий, проводимых на основе принципа "просвещение против невежества".

"Дорогие соотечественники! Жить с чистыми помыслами и высокими устремлениями испокон веков присуще нашему народу. Как сказал великий поэт и мыслитель Алишер Навои: "У того, кто имеет благие намерения, крепче вера в Аллаха". В эти благословенные дни от всей души поздравляю с праздником Курбан-хайит народы мусульманских стран ближнего и дальнего зарубежья, всех наших друзей и партнеров, желаю им мира и прогресса. Еще раз искренне, от всего сердца поздравляю вас, уважаемые соотечественники, с этим светлым праздником. Пусть еще более прочными будут единство, дружба и сплоченность нашего многонационального народа!Пусть всегда в нашем родном Узбекистане, в наших семьях царят мир, спокойствие и благополучие! Пусть Всевышний поддерживает нас во всех добрых делах и начинаниях!" — говорится в обращении.

Напомним, Курбан-хайит будет праздноваться в Узбекистане 31 июля в соответствии с религиозными традициями, но с соблюдением мер карантина против коронавируса.