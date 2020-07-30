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Бехзод Мусаев глава ГНК

Вице-премьер Бехзод Мусаев назначен и.о. министра здравоохранения

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200730/14667261/Vitse-premer-Bekhzod-Musaev-naznachen-io-ministra-zdravookhraneniya.html

Мусаев будет совмещать две должности до того, как на работу вернется действующий министр здравоохранения Алишер Шадманов.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам социального развития Бехзод Мусаев будет одновременно исполнять обязанности министра здравоохранения, сообщает УзА.

"Мусаев будет совмещать две должности до того, как на работу вернется действующий министр здравоохранения Алишер Шадманов", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в пресс-службе Минздрава сообщили, что глава ведомства Алишер Шадманов попал в больницу.

Министр здравоохранения Узбекистана госпитализирован >>

По обнародованным данным, министр здравоохранения Узбекистана находится на стационарном лечении в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре кардиологии.

Теги:
назначения, назначение, Алишер Шадманов, Узбекистан, Узбекистан



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