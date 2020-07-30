Вице-премьер Бехзод Мусаев назначен и.о. министра здравоохранения

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам социального развития Бехзод Мусаев будет одновременно исполнять обязанности министра здравоохранения, сообщает УзА.
"Мусаев будет совмещать две должности до того, как на работу вернется действующий министр здравоохранения Алишер Шадманов", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в пресс-службе Минздрава сообщили, что глава ведомства Алишер Шадманов попал в больницу.
Министр здравоохранения Узбекистана госпитализирован >>
По обнародованным данным, министр здравоохранения Узбекистана находится на стационарном лечении в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре кардиологии.