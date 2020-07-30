Вице-премьер Бехзод Мусаев назначен и.о. министра здравоохранения

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Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Курбан-хайитом Курбан-хайит, один из главных праздников мусульман, будет отмечаться в республике 31 июля в соответствии с религиозными традициями, но с соблюдением мер карантина против коронавируса. 348

Коронавирус в Узбекистане: главное на 30 июля В Узбекистане за день выявили 206 новых случаев заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных достигло 23078. 1312