В Узбекистане наблюдается сбой в работе Instagram

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. В работе Instagram в Узбекистане наблюдаются перебои, сообщает Telegram-канал "Диджитализм".
Также за последний час жалобы поступили из России и Украины.
"Около 45% пользователей рассказали о проблемах с новостной лентой. Часть пользователей также пожаловались на работу сториз, еще часть – на публикацию постов", - говорится в сообщении.
Вчера о сбоях сообщали жители США, Британии, Германии, Испании, Италии и других стран.
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Напомним, в Узбекистане стала нестабильно работать социальная сеть Facebook. Социальная сеть с перебоями работает на территории республики с начала июля.