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В Джизакской области назначен новый заместитель хокима

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Фуркат Журакулов стал заместителем хокима области по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. В Джизакской области назначен новый заместитель хокима - Фуркат Журакулов, сообщает пресс-служба хокимията.

"Фуркат Журакулов стал заместителем хокима области по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе", - говорится в информации.

До назначения он работал проректором в Джизакском государственном педагогическом институте.

Бывший заместитель хокима области по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе Ботир Тухтамишев назначен проректором в Джизакском государственном педагогическом институте.

Теги:
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