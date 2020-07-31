Фуркат Журакулов стал заместителем хокима области по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. В Джизакской области назначен новый заместитель хокима - Фуркат Журакулов, сообщает пресс-служба хокимията.

"Фуркат Журакулов стал заместителем хокима области по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе", - говорится в информации.

До назначения он работал проректором в Джизакском государственном педагогическом институте.

Бывший заместитель хокима области по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе Ботир Тухтамишев назначен проректором в Джизакском государственном педагогическом институте.