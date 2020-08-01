Узбекистанцы завоевали медали на Международной олимпиаде по химии

Олимпиада прошла без лабораторных химических опытов, конкурсанты состязались только в теоретических знаниях. За процессом наблюдатели следили через вебкамеры.

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Как сообщалось ранее, 52-я Международная олимпиада по химии прошла в дистанционном режиме, проинформировали в пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования.

Участие в состязании приняли участие 235 юношей и девушек из 60 стран. Честь Узбекистана защищали 4 учащихся, из числа победителей республиканских предметных олимпиад и дополнительных республиканских олимпиад 2018/2019 учебного года.

Учащиеся академического лицея при Ташкентском педиатрическом медицинском институте Мирумид Миракбаров и Дилшодахон Исаева завоевали серебряные медали. Ученик общеобразовательной школы №35 города Бухары Фирдавс Собиров стал бронзовым призером, а ученик общеобразовательной школы №49 Жондорского района Бухарской области Акобир Нарзуллаев награжден дипломом.

Олимпиада прошла без лабораторных химических опытов, конкурсанты состязались только в теоретических знаниях. За процессом наблюдатели следили через вебкамеры.

Так как олимпиада должна была состояться в Стамбуле, медали и дипломы победителям и призерам будут высланы организационным комитетом из Турции по почте.

Напомним, две недели назад на 54-ой Международной Менделеевской олимпиаде по химии школьники Узбекистана завоевали шесть медалей, в том числе "золото" и "брозу".