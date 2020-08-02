В Ташобласти во время операции на носу умер экс-сотрудник прокуратуры

Хирургическое вмешательство проводилось в частной клинике "Лор Мед Сервис" в Зангиатинском районе Ташобласти.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В Ташкентской области в результате неправильно проведенной операции по устранению деформации носа скончался бывший сотрудник Генпрокуратуры.

Информацию подтвердили в ведомстве.

Отмечается, что 29-летний мужчина обратился в частную клинику "Лор Мед Сервис", расположенную в Зангиатинском районе области, однако оперативное вмешательство было проведено неудачно.

"По данным Генпрокуратуры, 30 июля 2020 года в 14.55 Сухроб Турдиев (1991 года рождения) действительно скончался в ходе операции в частной клинике. Сейчас Зангиатинская районная прокуратура расследует это дело", — сообщил пресс-секретарь ГП Хаёт Шамсутдинов.

Сейчас проводится доследственная проверка.

Погибший проработал в системе органов прокуратуры до ноября 2018 года. Был уволен по распоряжению прокурора Ташкентской области.

В ведомстве также добавили, что информация о том, что врач арестован, не соответствует действительности.