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Узбекистанцы смогут улететь из Стамбула на родину 4 августа — подробности

© Sputnik / Александр Вильф
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200803/14688580/Uzbekistancy-smogut-uletet-iz-Stambula-na-rodinu-4-avgusta--podrobnosti.html

Ранее Республиканская спецкомиссия разработала двухнедельный график возвращения граждан республики из восьми государств.

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Чартерный репатриационный рейс по маршруту Ташкент — Стамбул — Ташкент запланирован на 4 августа, сообщили в UzAirways.

По данным пресс-службы, самолет вылетит из столицы Узбекистана в Стамбул во вторник в 9.40 и прибудет туда в 13.00. В Ташкент воздушное судно вылетит в 14.30 и прибудет туда в 21.00.

Авиабилеты по направлению Ташкент — Стамбул можно купить в центральном офисе продаж филиала авиакомпании Uzbekistan Airways Sales 3 августа c 09.30 в порядке живой очереди и только при личной явке пассажира с оригиналами следующих документов:

  • для иностранцев — только паспорт;
  • для граждан Узбекистана — паспорт и основания для вылета.

Чтобы приобрести авиабилет по направлению Стамбул — Ташкент, нужно обратиться в Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле.

"Во избежание недоразумений просим вас не обращаться за помощью к сомнительным лицам, предлагающим или навязывающим свои услуги в ускорении процесса приобретения авиабилетов", — говорится в публикации.

Ранее Минтранс Узбекистана опубликовал график вывозных рейсов, посредством которых граждане республики смогут вернуться на родину в период до 16 августа. Всего в списке 24 чартера.

Теги:
пандемия, рейс, Турция, Узбекистан



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