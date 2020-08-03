В США раскрыли тайну "растительного спама" из Узбекистана

Ранее власти США просили граждан не высаживать подозрительные семена и уничтожить их, если они были уже высажены.

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. На днях мы писали о таинственных посылках с семенами, которые получили жители США.

Примечательно, что загадочные бандероли пришли из Узбекистана, Китая, Казахстана и Малайзии, однако сами получатели утверждают, что ничего не заказывали.

The New York Times В США жители 27 штатов получили подозрительные семена из Узбекистана и других стран

Тем не менее, посылки с подозрительным содержимым было разослано по почте по как минимум 150 адресам.

Семена неизвестного происхождения были отправлены на экспертизу в Министерство сельского хозяйства США. Ранее в ведомстве предполагали, что семена могут быть инвазивными, вызывать заболевания местных растений или быть вредными для скота.

Теперь же их идентифицировали.

"Мы определили 14 различных видов семян, включая горчицу, капусту, ипомею и некоторые травы, вроде мяты, шалфея, розмарина, лаванды, а также другие семена, среди которых гибискус и роза", — заявил замглавы инспекционной службы по проверке здоровья животных и растений Осама Эль-Лисси в интервью Business Insider.

Business Insider В США жители 27 штатов получили подозрительные семена из Узбекистана и других стран

В ведомстве также подтвердили догадку о том, что это может быть обычное мошенничество продавцов онлайн-магазинов с целью искусственно увеличить рейтинг товаров, рассылая посылки людям, которые их не заказывали.

"Эти мошенничества не являются уникальными. При таких махинациях продавцы, торгующие через интернет-магазины, платят людям, чтобы они рассылали товары пользователям, которые их не заказывали. Таким образом, фальшивые отзывы и большие объемы поставок могут увеличить показатели продаж продавца и позиции в поисковой выдаче", — добавил Осама Эль-Лисси.

Напомним, что власти США просили граждан не высаживать подозрительные семена и уничтожить их, если они были уже высажены.