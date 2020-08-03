Реклама с выражением "мечта Узбекистана" названа вводящей в заблуждение

Рекламная политика в республике все чаще и чаще выходит за рамки требований закона, заявили в Агентстве по защите прав потребителей.

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете назвало вводящими в заблуждение рекламные видео с выражениями "вкус Узбекистана", "мечта Узбекистана" и подобными.

Как рассказали в пресс-службе, сотрудники агентства в ходе изучения условий размещения и распространения роликов, рекламирующих продукты питания, товары, работы и услуги, выявили ряд фактов, нарушающих требования закона "О рекламе".

"Рекламные видео, в которых используются такие выражения, как "вкус Узбекистана", "настоящая любовь Узбекистана", "выбор Узбекистана", "мечта Узбекистана", "выбор народа Узбекистана", не только противоречат требованиям законодательства о рекламе, но и вызывают недовольство пользователей социальных сетей. Ведь ложные или неточные сведения такого рода способны ввести в заблуждение потребителей относительно характера, способа и места изготовления, потребительских свойств, качества и иных характеристик продукции, условий ее реализации", — говорится в публикации.

Управление регулирования рекламы агентства "с целью защиты потребителей от неточной и недостоверной рекламы" направило письма предупредительного характера в СМИ и социальные сети.

Ранее агентство приняло меры для недопущения распространения противоречащего закону рекламного ролика "Жара Energy", в котором снялись звезды узбекского шоу-бизнеса.