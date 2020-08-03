Издержки удаленки: как объяснить ребенку, что это не школа понарошку

Министерство народного образования предложило три варианта начала учебного года в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране. Обучение могут возобновить в обычном режиме, продолжить в онлайн-формате или сделать посещение школ свободным.

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik, Анна Желиховская. Семейный детский психолог Ульяна Переплетчикова рассказала, как в случае продолжения обучения онлайн мотивировать и дисциплинировать школьников, а также объяснить первоклашкам учебу по ту сторону экрана.

— Дистанционное обучение студентов – нормальная и привычная практика. У них уже есть определенная образовательная база. А насколько школьники готовы с психологической точки зрения воспринимать информацию в формате онлайн?

— Конечно, восприятие детьми информации страдает. Оно не будет таким эффективным и всесторонним, как если бы ребята имели непосредственный контакт с учителем и одноклассниками на уроке. Важную роль здесь играет присутствие и взаимодействие в группе. Дети слышат, что отвечают их одноклассники, как они рассуждают. Условно в онлайн-формате это все тоже возможно, но происходит как будто не с тобой, по ту сторону экрана, как в кино. Страдает острота восприятия, снижается внимание. К тому же дома много отвлекающих факторов. Для ребенка это происходит как бы понарошку, это такая игра, в которую можно не участвовать. И родители могут в такой ситуации подыгрывать ребенку, облегчать ему некоторые задачи, что невозможно во время "живого" урока.

Из личного архива Ульяны Переплетчиковой Семейный детский психолог Ульяна Переплетчикова

Однако задача школы не только научить писать, читать, считать. Она учит гораздо более важному: например, создавать стратегии поведения, в какой-то степени выживанию, адаптации, гибкости, скорости, импровизации, взаимодействию с учителем, одноклассниками, с теми, кто младше и старше. Это важнейшие навыки, которые очень нужны в жизни. Поэтому сидеть постоянно за монитором и портить себе зрение, на мой взгляд, это не просто неэффективно, а достаточно губительно.

Мы очень надеемся, что ситуация очень скоро изменится. Сейчас необходимо набраться терпения, принять это как данность и выработать стратегию, когда обучение онлайн будет эффективным. У меня в этом году ребенок тоже идет в первый класс, и я понимаю, что с ним нужно будет заниматься колоссальное количество времени. Для родителей, которые вынуждены находиться (работать) дома, такое обучение безусловно плюс – ваше чадо все время на виду.

— Многие родители столкнулись с проблемой сбитого режима, страдает дисциплина. Как мотивировать ребенка к онлайн-занятиям?

— Нарушение режима и отсутствие дисциплины бьет в первую очередь по нервной системе ребенка. Сам себя дисциплинировать он не сможет. Прежде всего об этом должны задуматься родители. Им необходимо обеспечить режим и для себя, а дети автоматически вынуждены будут подстроиться под всю семью. Из-за сбитой системы поведения сразу же всплывают сопутствующие проблемы – нарушение концентрации, внимания, сосредоточенности, фокусировки. Для школьника это очень сложно, его необходимо мотивировать. Нервная система отдыхает и восстанавливается с 22.00 до 24.00. В это время нужно хотя бы находиться в кровати. Если вовремя ложиться и вставать, высыпаться, то будет гораздо больше желания что-то делать, к чему-то стремиться, познавать этот мир.

Мотивация исходит из дисциплины и режима в семье, в которой нет попустительства, в которой родители не разделяют себя на "можно", потому что мы взрослые, и на "нельзя" для ребенка, потому что он еще маленький. Это единая система, которая должна существовать по правилам, принятым для всех. Если родители постоянно демонстрируют свое недовольство текущей ситуацией и проблемами, то все это сразу транслируется на детей. О какой мотивации здесь можно говорить? Поэтому взрослые, прежде всего, должны поработать над собой. Понять, что сейчас такое время и к нему нужно адаптироваться. Я не говорю смириться. Безусловно, есть вещи, с которые нельзя принять. Но данный формат обучения – вынужденная мера, поэтому нужна гибкость. Даже если мы говорим вообще об обучении, то очень важно быть в контакте со своим ребенком, чтобы он вас слышал, и тогда уже мотивировать чадо через важные для него ценности.

— Как отражается карантин на психике школьников? Ведь они фактически лишены привычного социума – обстановки в классе, коллективной работы и живого общения.

— Безусловно, карантин отражается на психике любого человека, а ребенка особенно. У детей хрупкая нервная система, еще полностью не сформированная, поэтому очень уязвимая. Даже если мы дома стараемся не паниковать, то "краем" мозга, уха, глаза, от соседей или по ТВ ребенок уловит какую-то негативную информацию. Даже просто по усталому, изможденному, напуганному взгляду родителей мозг ребенка считывает и впитывает эту информацию практически моментально. Эта тревога накапливается и постепенно начинает подавлять нервную систему ребенка, а вместе с тем и психические процессы – внимание, память, мышление. В итоге страдает успеваемость.

— Вполне возможно, что такой формат обучения может войти в привычку. Но рано или поздно придется возвращаться к привычному ритму жизни. Как родителям помочь детям преодолеть этот период, особенно школьникам младших классов.

— Для адаптации ребенка будь то онлайн- или офлайн-учебе нужно готовить его к этому заранее. Например, объяснить, что сейчас ты учишься дома, но очень скоро снова пойдешь в школу. Если мы знаем, к чему готовиться, то процесс ожидания протекает гораздо спокойнее. Приближающуюся учебу в школе ребенку можно преподнести как удивительное приключение, событие, которое говорит о том, что он повзрослел, стал самостоятельным. Например, теперь у него будет свой бюджет, и он научится им управлять, познакомится с новыми друзьями. Но готовить нужно и к испытаниям. Важно заинтересовать ученика новыми знаниями и интересными уроками.

— Если онлайн-обучение продолжится, то, вероятно, первоклашки лишатся традиционного первого звонка, торжественной обстановки. Как компенсировать эти эмоции?

— Дождемся сентября. Я думаю, что все-таки что-то торжественное будет предусмотрено: поздравления от учителей, вступительное слово. Школа что-то наверняка придумает, чтобы как-то взбодрить детей. И, конечно, сами родители могут организовать настоящий внутрисемейный праздник дома с ленточкой первоклассника и сладким столом. Попросите позвонить всех родственников и поздравить вашего школьника.

Потом, как мне кажется, не все будущие первоклашки вообще знают, что такое первый звонок. Если ребенок действительно ждет первого учебного дня и для него это очень важно, то можно сделать акцент на уникальности. Например, сказать, что в современной мировой практике это впервые, когда дети не идут в первый класс в привычном режиме. Это войдет в историю, будущие поколения будут говорить об этом как о чем-то уникальном. Пусть ваши дети, которые в этом году идут в первый класс, почувствуют себя особенными!