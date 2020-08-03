Издержки удаленки: как объяснить ребенку, что это не школа понарошку

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik, Анна Желиховская. Семейный детский психолог Ульяна Переплетчикова рассказала, как в случае продолжения обучения онлайн мотивировать и дисциплинировать школьников, а также объяснить первоклашкам учебу по ту сторону экрана.
— Дистанционное обучение студентов – нормальная и привычная практика. У них уже есть определенная образовательная база. А насколько школьники готовы с психологической точки зрения воспринимать информацию в формате онлайн?
— Конечно, восприятие детьми информации страдает. Оно не будет таким эффективным и всесторонним, как если бы ребята имели непосредственный контакт с учителем и одноклассниками на уроке. Важную роль здесь играет присутствие и взаимодействие в группе. Дети слышат, что отвечают их одноклассники, как они рассуждают. Условно в онлайн-формате это все тоже возможно, но происходит как будто не с тобой, по ту сторону экрана, как в кино. Страдает острота восприятия, снижается внимание. К тому же дома много отвлекающих факторов. Для ребенка это происходит как бы понарошку, это такая игра, в которую можно не участвовать. И родители могут в такой ситуации подыгрывать ребенку, облегчать ему некоторые задачи, что невозможно во время "живого" урока.
Однако задача школы не только научить писать, читать, считать. Она учит гораздо более важному: например, создавать стратегии поведения, в какой-то степени выживанию, адаптации, гибкости, скорости, импровизации, взаимодействию с учителем, одноклассниками, с теми, кто младше и старше. Это важнейшие навыки, которые очень нужны в жизни. Поэтому сидеть постоянно за монитором и портить себе зрение, на мой взгляд, это не просто неэффективно, а достаточно губительно.
— Многие родители столкнулись с проблемой сбитого режима, страдает дисциплина. Как мотивировать ребенка к онлайн-занятиям?
— Нарушение режима и отсутствие дисциплины бьет в первую очередь по нервной системе ребенка. Сам себя дисциплинировать он не сможет. Прежде всего об этом должны задуматься родители. Им необходимо обеспечить режим и для себя, а дети автоматически вынуждены будут подстроиться под всю семью. Из-за сбитой системы поведения сразу же всплывают сопутствующие проблемы – нарушение концентрации, внимания, сосредоточенности, фокусировки. Для школьника это очень сложно, его необходимо мотивировать. Нервная система отдыхает и восстанавливается с 22.00 до 24.00. В это время нужно хотя бы находиться в кровати. Если вовремя ложиться и вставать, высыпаться, то будет гораздо больше желания что-то делать, к чему-то стремиться, познавать этот мир.
— Как отражается карантин на психике школьников? Ведь они фактически лишены привычного социума – обстановки в классе, коллективной работы и живого общения.
— Безусловно, карантин отражается на психике любого человека, а ребенка особенно. У детей хрупкая нервная система, еще полностью не сформированная, поэтому очень уязвимая. Даже если мы дома стараемся не паниковать, то "краем" мозга, уха, глаза, от соседей или по ТВ ребенок уловит какую-то негативную информацию. Даже просто по усталому, изможденному, напуганному взгляду родителей мозг ребенка считывает и впитывает эту информацию практически моментально. Эта тревога накапливается и постепенно начинает подавлять нервную систему ребенка, а вместе с тем и психические процессы – внимание, память, мышление. В итоге страдает успеваемость.
— Вполне возможно, что такой формат обучения может войти в привычку. Но рано или поздно придется возвращаться к привычному ритму жизни. Как родителям помочь детям преодолеть этот период, особенно школьникам младших классов.
— Если онлайн-обучение продолжится, то, вероятно, первоклашки лишатся традиционного первого звонка, торжественной обстановки. Как компенсировать эти эмоции?
— Дождемся сентября. Я думаю, что все-таки что-то торжественное будет предусмотрено: поздравления от учителей, вступительное слово. Школа что-то наверняка придумает, чтобы как-то взбодрить детей. И, конечно, сами родители могут организовать настоящий внутрисемейный праздник дома с ленточкой первоклассника и сладким столом. Попросите позвонить всех родственников и поздравить вашего школьника.