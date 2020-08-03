В МИД Узбекистана — новое назначение

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Захвативший отделение банка в Киеве задержан Также стало известно, что, по мнению злоумышленника, в президенты Украины избрали "шута", в стране ничего не поменялось к лучшему. 329

МИД Узбекистана уточняет гражданство угрожающего взорвать бомбу в Киеве По словам СМИ, мужчина, угрожающий взрывом в банке в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, требовал 40 тысяч гривен (1 440 долларов). 368