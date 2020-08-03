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Здание МИД Узбекистана

В МИД Узбекистана — новое назначение

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (384)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200803/14692372/V-MID-Uzbekistana--novoe-naznachenie.html

Отабек Валиев, работавший помощником заместителя министра, стал помощником министра — руководителем секретариата внешнеполитического ведомства.

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Должность помощника министра — руководителя секретариата МИД Узбекистана занял Отабек Валиев, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Ранее Валиев был помощником заместителя министра.

Напомним, в мае президент Шавкат Мирзиёев назначил нового замглавы МИД — им стал Фуркат Сидиков. До этого с сентября 2015 года он возглавлял дипломатическую миссию в Пакистане.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (384)
Теги:
МИД Узбекистана, Узбекистан, кадровые перестановки, назначение



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