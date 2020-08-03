В МИД Узбекистана — новое назначение

Общество 15:30 03.08.2020 (обновлено 15:31 03.08.2020) Получить короткую ссылку 128 0 0
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Отабек Валиев, работавший помощником заместителя министра, стал помощником министра — руководителем секретариата внешнеполитического ведомства.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Должность помощника министра — руководителя секретариата МИД Узбекистана занял Отабек Валиев, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Ранее Валиев был помощником заместителя министра.
Напомним, в мае президент Шавкат Мирзиёев
назначил нового замглавы МИД — им стал Фуркат Сидиков. До этого с сентября 2015 года он возглавлял дипломатическую миссию в Пакистане.