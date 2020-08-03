Коронавирус в Узбекистане: главное на 3 августа

В Узбекистане за день выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных достигло 26066.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу.

Динамика заболеваний

В Узбекистане за день выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных достигло 26066.

Из новых случаев 117 были выявлены в Ташкенте, 114 – в Ташкентской области и 7 – в Андижанской области.

Динамика выздоровлений

За день выздоровел 331 пациент, из которых 172 – в Ташкенте, 114 – в Ташкентской области, 22 – в Андижанской области, 14 – в Навоийской области и 9 – в Ферганской области.

Всего в стране вылечились 16838 человек с коронавирусной инфекцией, еще 9071 – продолжают лечение.

Летальные исходы

69-летней пациентке, проживающей в Мирзо-Улугбекском районе, Н.Е. был подтвержден COVID-19 25 июля этого года и она была помещена в клинику Ташкентской медицинской академии из-за тяжелой дыхательной недостаточности.

49-летней пациентке, проживающей в Алмазарском районе, также был подтвержден COVID-19 25 июля этого года и она была госпитализирована из-за высокой температуры и одышки.

Обе пациентки умерли от острой сердечно-сосудистой, дыхательной и полиорганной недостаточности.

Они стали 156-й и 157-й жертвами пандемии COVID-19 в Узбекистане.

АБР выделил Узбекистану $100 млн на расширение системы тестирования на COVID-19

Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил предоставление правительству Узбекистана займа на 100 миллионов долларов на модернизацию санитарно-эпидемиологической службы, в том числе системы тестирования на COVID-19.

Сотрудники скорой помощи получат дополнительные выплаты

Принято постановление, согласно которому сотрудники скорой помощи получат дополнительные выплаты.

В соответствии с документом, работникам неотложной медицинской помощи, чьи профессиональные силы направлены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции среди населения, будет предоставлена единовременная финансовая помощь.

Система здравоохранения Узбекистана готова к смягчению карантинных ограничений

Об этом 2 августа в передаче телеканала "Узбекистан 24" заявил член штаба по борьбе с коронавирусом, профессор Хабибулла Акилов.

По его словам, 16 специализированных больниц Ташкента, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19 (среди них — клиники Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации, НИИ травматологии и ортопедии и другие), в настоящее время работают "на выход" и не принимают новых больных.

Названа причина роста зараженных коронавирусом в Фергане

Начальник областного управления здравоохранения Одилжон Умаров рассказал о проводимой работе по предупреждению коронавируса в Фергане, а также назвал причину роста зараженных коронавирусом в Фергане.

По словам Одилжона Умарова, несмотря на проводимую широкую разъяснительную работу на местах, отдельные сограждане не выполняют карантинные требования. В результате изо дня в день растет количество случаев инфицирования коронавирусом.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 18 миллионов, скончались 689 тысяч человек, выздоровели — более 10,7 миллионов.