10:36 04 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.46
  • EUR12021.09
  • USD10209.86
Поиск
Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте

Вернуть деньги за "прогоревшие" проездные можно будет до 1 сентября

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
58 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200804/14695891/Vernut-dengi-za-progorevshie-proezdnye-mozhno-budet-do-1-sentyabrya.html

Ниже указан адрес, по которому можно оформить возврат средств за неиспользованные дни. Решение о продлении срока возврата связан с действием в республике режима карантина.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Власти продлили период  возврата стоимости ежемесячных проездных билетов, приобретенных на июль.

Теперь вернуть деньги за "прогоревшие" проездные можно до 1 сентября. 

"Согласно ранее предоставленной информации, мы сообщали, что ежемесячные проездные билеты, приобретенные на июль этого года, будут возвращены с 1 по 10 августа из-за карантинных ограничений. Информируем, что, согласно решению Республиканской специальной комиссии, срок получения месячных проездных билетов был продлен до 1 сентября в связи с продлением периода общего карантина", — говорится в сообщении АО "Тошшахартраншизмат".

Отмечается, что вернуть билет можно в отделе продаж АО "Тошшахартраншизмат", расположенном по адресу: улица Амира Темура, 6, Юнусабадский район, Ташкент.

При этом возврат средств будет осуществляться только за неиспользованные дни.

По всем вопросам можно обратиться по телефону (71) 233-54-23.

Теги:
Узбекистан, транспорт, плата за проезд, автобусы



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Россия празднует 90-летие ВДВ — фотолента
Тимур Низаев: на Олимпиаде-80 было шик-блеск красота
Тимур Низаев: на Олимпиаде-80 было шик-блеск красота
День железнодорожника: главное об АО "Узбекистон темир йуллари"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться