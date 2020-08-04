Вернуть деньги за "прогоревшие" проездные можно будет до 1 сентября

Ниже указан адрес, по которому можно оформить возврат средств за неиспользованные дни. Решение о продлении срока возврата связан с действием в республике режима карантина.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Власти продлили период возврата стоимости ежемесячных проездных билетов, приобретенных на июль.

Теперь вернуть деньги за "прогоревшие" проездные можно до 1 сентября.

"Согласно ранее предоставленной информации, мы сообщали, что ежемесячные проездные билеты, приобретенные на июль этого года, будут возвращены с 1 по 10 августа из-за карантинных ограничений. Информируем, что, согласно решению Республиканской специальной комиссии, срок получения месячных проездных билетов был продлен до 1 сентября в связи с продлением периода общего карантина", — говорится в сообщении АО "Тошшахартраншизмат".

Отмечается, что вернуть билет можно в отделе продаж АО "Тошшахартраншизмат", расположенном по адресу: улица Амира Темура, 6, Юнусабадский район, Ташкент.

При этом возврат средств будет осуществляться только за неиспользованные дни.

По всем вопросам можно обратиться по телефону (71) 233-54-23.