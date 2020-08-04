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Скончался директор международного аэропорта Бухары

Пресс-служба Uzbekistan Airports
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200804/14696498/Skonchalsya-direktor-mezhdunarodnogo-aeroporta-Bukhary.html

Отмечается, что ранее у Тохира Бахронова была выявлена коронавирусная инфекция.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В возрасте 61 года скончался директор международного аэропорта Бухары, член Сената Олий Мажлиса и депутат УзЛиДеп Тохир Бахронов.

Об этом сообщили в Uzbekistan Airports.

"Он оставил яркий след в истории аэропортов Узбекистана как самоотверженный работник. Плодотворная работа Тохира Бахронова в развитии аэропорта Бухары, его большой жизненный опыт и настоящие человеческие качества навсегда останутся в нашей памяти", — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что ранее у Тохира Бахронова был диагностирован COVID-19.

Теги:
Аэропорт Бухара



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