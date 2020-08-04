ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В возрасте 61 года скончался директор международного аэропорта Бухары, член Сената Олий Мажлиса и депутат УзЛиДеп Тохир Бахронов.
Об этом сообщили в Uzbekistan Airports.
"Он оставил яркий след в истории аэропортов Узбекистана как самоотверженный работник. Плодотворная работа Тохира Бахронова в развитии аэропорта Бухары, его большой жизненный опыт и настоящие человеческие качества навсегда останутся в нашей памяти", — говорится в заявлении компании.
Отмечается, что ранее у Тохира Бахронова был диагностирован COVID-19.