Отмечается, что ранее у Тохира Бахронова была выявлена коронавирусная инфекция.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В возрасте 61 года скончался директор международного аэропорта Бухары, член Сената Олий Мажлиса и депутат УзЛиДеп Тохир Бахронов.

Об этом сообщили в Uzbekistan Airports.

"Он оставил яркий след в истории аэропортов Узбекистана как самоотверженный работник. Плодотворная работа Тохира Бахронова в развитии аэропорта Бухары, его большой жизненный опыт и настоящие человеческие качества навсегда останутся в нашей памяти", — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что ранее у Тохира Бахронова был диагностирован COVID-19.