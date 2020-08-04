14:31 04 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.46
  • EUR12021.09
  • USD10209.86
Поиск
Камолиддин Эгамбердиев

Скончался руководитель Республиканского центра кинопроката

Пресс-служба НА "Узбеккино"
Общество
Получить короткую ссылку
6 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200804/14700170/Skonchalsya-rukovoditel-Respublikanskogo-tsentra-kinoprokata-.html

Руководитель Ташкентского филиала Республиканского центра кинопроката Камолиддин Эгамбердиев умер в возрасте 59 лет. О причинах смерти информация не разглашается.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. На 59-м году ушел из жизни руководитель "Ташкентского филиала республиканского центра кинопроката" Камолиддин Эгамбердиев. Об этом сообщили в НА "Узбеккино".

С 2014 года он занимал должность руководителя Ташкентского областного филиала национального агентства "Узбеккино", а затем работал в государственном унитарном предприятии "Ташкентский городской филиал республиканского центра кинопроката".

Камолиддин Эгамбердиев родился 17 декабря 1960 года в городе Ташкенте. Много лет он эффективно трудился в системе Министерства народного образования.

Пресс-служба НА "Узбеккино"
Камолиддин Эгамбердиев
Помимо координации деятельности кинотеатров в Ташкенте, он принимал активное участие в популяризации узбекского национального кинематографа. В рамках культурных мероприятий им были организованы творческие встречи с кинематографистами в различных учреждениях, в том числе в высших и средних специальных учебных заведениях.

 

 

Теги:
руководитель, Национальное агентство "Узбеккино", скончался



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Торжественное закрытие XXII летних Олимпийских игр 1980
До свидания, наш ласковый мишка: каким было закрытие Олимпиады 1980 года
В Казахстане пытаются спасти знаменитое розовое озеро — видео
День железнодорожника: главное об АО "Узбекистон темир йуллари"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться