Скончался руководитель Республиканского центра кинопроката

Руководитель Ташкентского филиала Республиканского центра кинопроката Камолиддин Эгамбердиев умер в возрасте 59 лет. О причинах смерти информация не разглашается.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. На 59-м году ушел из жизни руководитель "Ташкентского филиала республиканского центра кинопроката" Камолиддин Эгамбердиев. Об этом сообщили в НА "Узбеккино".

С 2014 года он занимал должность руководителя Ташкентского областного филиала национального агентства "Узбеккино", а затем работал в государственном унитарном предприятии "Ташкентский городской филиал республиканского центра кинопроката".

Камолиддин Эгамбердиев родился 17 декабря 1960 года в городе Ташкенте. Много лет он эффективно трудился в системе Министерства народного образования.

Пресс-служба НА "Узбеккино" Камолиддин Эгамбердиев

Помимо координации деятельности кинотеатров в Ташкенте, он принимал активное участие в популяризации узбекского национального кинематографа. В рамках культурных мероприятий им были организованы творческие встречи с кинематографистами в различных учреждениях, в том числе в высших и средних специальных учебных заведениях.