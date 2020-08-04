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Самолет авиакомпании Azur Air

Вывозной рейс доставил 164 россиянина из Ташкента в Москву

© Sputnik / Александр Тарасенков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200804/14701659/Vyvoznoy-reys-dostavil-164-rossiyanina-iz-Tashkenta-v-Moskvu.html

К настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину из Узбекистана были вывезены более 3,6 тысячи россиян.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Авиакомпания Azur Air доставила 164 россиянина из Ташкента в Москву спецрейсом, организованным в условиях ограничения авиасообщения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Консульском отделе посольства РФ в республике.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину.

"Четвертого августа чартерным рейсом авиакомпании Azur Air по маршруту Ташкент – Москва вылетели 193 пассажира, 164 из которых граждане России", — говорится в публикации на Telegram-канале консульства.

По данным посольства РФ, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину из Узбекистана были вывезены более 3,6 тысячи россиян. В марте-июле чартеры "Аэрофлота", "Уральских авиалиний" и Uzbekistan Airways также летали в Москву, Владивосток, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.

Самолеты авиакомпании Россия на стоянке в аэропорту Шереметьево
© Sputnik / Владимир Астапкович
В Узбекистан чартерными рейсами были возвращены около 500 граждан
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 1 августа РФ возобновила авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.

Теги:
пандемия, Россия, Узбекистан, Москва, Ташкент, рейс



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