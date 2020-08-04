Коронавирус в Узбекистане: главное на 4 августа

В Узбекистане за день выявили 254 новых случая заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных достигло 26804.

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу.

Динамика заболеваний

В Узбекистане за день выявили 254 новых случая заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных достигло 26804.

Из новых случаев 218 были выявлены в Ташкенте (195 – среди населения, 23 – в карантинном центре), 31 – в Самаркандской области, 3 – в Ташкентской области и 2 – в Андижанской области.

Количество выздоровевших

За день выздоровели 576 человек, из которых в Ташкентской области – 181, в Ташкенте – 174, в Каракалпакстане – 88, в Самаркандской области – 87, в Сурхандарьинской области – 20, в Кашкадарьинской области – 18, в Андижанской области – 6 и в Ферганской области – 2.

Всего в стране вылечилось 17838 человек с коронавирусной инфекцией, еще 8803 – продолжают лечение.

Летальные исходы

64-летний пациент А.А., проживающий в Учтепинском районе, был помещен в реанимацию инфекционной больницы в Зангиатинском районе 27 июля этого года из-за тяжелого состояния после подтверждения инфекции COVID-19.

Пациент умер от острой дыхательной недостаточности, ишемической болезни сердца и полиорганной недостаточности.

30-летний пациент Б.А. , проживающий в Сергелийском районе, был госпитализирован в реанимацию инфекционной больницы в Зангиатинском районе 26 июля этого года, когда симптомы COVID-19 усилились, а дыхательная недостаточность стала более выраженной.

Пациент умер от острого респираторного дистресса, сердечно-сосудистой и полиорганной недостаточности и острого респираторного дистресс-синдрома.

Они стали 162-й и 163-й жертвами пандемии COVID-19 в Узбекистане.

В Ферганской области объявили об ослаблении карантина

С 3 августа в Ферганской области разрешена деятельность частных дошкольных образовательных учреждений, вещевых и животноводческих рынков, торговых комплексов по продаже стройматериалов и салонов красоты.

Чем оснащены мобильные бригады скорой помощи – ответ штаба

Сейчас все мобильные бригады скорой помощи оснащены пульсоксиметром, тонометром, фонендоскопом, термометром, и препаратами: Сульфат магния 25% -5,0; Гепарин 5000ЕД, Нитроглицерин (нитросорбит); Коринфар; Преднизон (дексаметазон); Дротаверин (но-шпа); Папаверина гидрохлорид 2% -2,0; Дибазол 1% -2,0; корвалол (валокардин); Validol; шприц (2.0; 5.0; 10.0 мл); вата; спирт 700, а также специальным набором лекарств для инфицированных COVID-19.

Почему Ташкенту и Ташобласти уделяют основное внимание в борьбе с COVID-19

В настоящее время в Ташкенте и Ташкентской области реализованы пилотные проекты, направленные на профилактику распространения всех заболеваний и лечения в связи с тяжелым эпидемиологическим состоянием по сравнению с другими регионами.

На основе этих проектов была создана новая система оказания квалифицированной и неотложной медицинской помощи инфицированным на всей территории Узбекистана.

Узбекистан вернул домой около 300 студентов, обучающихся в России

Учащиеся прибыли в Самарканд и Ташкент. Всех их разместили на обязательный 14-дневный карантин в специально отведенных учреждениях.

В Узбекистан чартерными рейсами были возвращены около 500 граждан

Граждане прибыли в Самарканд тремя чартерными рейсами из Казани и Екатеринбурга. Всего домой благополучно вернулся 501 гражданин республики.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 18,2 миллиона, скончались 692 тысячи человек, выздоровели — более 10,9 миллионов.