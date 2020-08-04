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Медицинский работник

Минздрав Узбекистана утвердил новые рекомендации по лечению COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (774)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200804/14702835/Minzdrav-Uzbekistana-utverdil-novye-rekomendacii-po-lecheniyu-COVID-19.html

В подготовке руководства принимали участие в том числе кардиологи, пульмонологи, педиатры и реаниматологи.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана утвердило шестое издание временного руководства по лечению пациентов, инфицированных COVID-19. Полный текст доступен на узбекском и русском языках на сайте Минздрава.

По данным пресс-службы министерства, в подготовке руководства принимали участие в том числе кардиологи, пульмонологи, педиатры и реаниматологи.

Медицинские работники клинической больницы в палате с коронавирусными больными
© Sputnik / Илья Питалев
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Издание включает инструкции для врачей скорой помощи и общей практики, специалистов по инфекционным заболеваниям, а также терапевтов, педиатров, пульмонологов, оториноларингологов, кардиологов, неврологов, акушеров-гинекологов, реабилитологов и медсестер.

Кроме того, руководство содержит важную информацию для сотрудников неправительственных медицинских учреждений, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусом.

Напомним, первый случай COVID-19 был выявлен в Узбекистане в середине марта у женщины, вернувшейся из Франции. По последним данным, зафиксированы в общей сложности 26 804 случаев. Выздоровели 17 838 человек, на лечении находятся 8 803. Скончались 163 пациента.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (774)
Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Минздрав Узбекистана, коронавирус, пандемия, Узбекистан



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