Минздрав Узбекистана утвердил новые рекомендации по лечению COVID-19

В подготовке руководства принимали участие в том числе кардиологи, пульмонологи, педиатры и реаниматологи.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана утвердило шестое издание временного руководства по лечению пациентов, инфицированных COVID-19. Полный текст доступен на узбекском и русском языках на сайте Минздрава.

По данным пресс-службы министерства, в подготовке руководства принимали участие в том числе кардиологи, пульмонологи, педиатры и реаниматологи.

Издание включает инструкции для врачей скорой помощи и общей практики, специалистов по инфекционным заболеваниям, а также терапевтов, педиатров, пульмонологов, оториноларингологов, кардиологов, неврологов, акушеров-гинекологов, реабилитологов и медсестер.

Кроме того, руководство содержит важную информацию для сотрудников неправительственных медицинских учреждений, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусом.

Напомним, первый случай COVID-19 был выявлен в Узбекистане в середине марта у женщины, вернувшейся из Франции. По последним данным, зафиксированы в общей сложности 26 804 случаев. Выздоровели 17 838 человек, на лечении находятся 8 803. Скончались 163 пациента.