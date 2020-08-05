На поддержку населения выделили дополнительно 2 трлн сумов

В августе 1,7 млн человек, а также более 50 тысяч медицинских работников получат в общей сложности 780 млрд сумов.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Согласно указу президента, средства, выделенные дополнительно из госбюджета, будут направлены на поддержку 1,7 млн малообеспеченных, 3,7 млн пенсионеров и 500 тысяч нуждающихся в социальных выплатах, сообщили в пресс-службе главы государства.

В августе 1,7 млн человек, а также более 50 тысяч медицинских работников получат в общей сложности 780 млрд сумов.

При этом президент поручил правильно формировать списки нуждающихся в материальной помощи и справедливо распределять выделенные средства.

Особое внимание следует уделить ответственности руководителей секторов и представителей махалли за доведение социальных выплат населению. Контролировать надлежащее распределение средств и принимать меры по недопущению нарушений закона будут надзорные органы.

Вчера стало известно, что в Узбекистане будет внедрен Единый социальный реестр. Система была апробирована в Сырдарьинской области и показала свою эффективность. До конца года ее поэтапно внедрят во всех регионах.

Необходимость реестра обусловлена тем, что государство расширяет масштаб социальной помощи.