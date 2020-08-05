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Купюры номиналом пятьдесят тысяч сумов

На поддержку населения выделили дополнительно 2 трлн сумов

Sputnik
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (776)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200805/14705027/Na-podderzhku-naseleniya-vydelili-dopolnitelno-2-trln-sumov.html

В августе 1,7 млн человек, а также более 50 тысяч медицинских работников получат в общей сложности 780 млрд сумов.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Согласно указу президента, средства, выделенные дополнительно из госбюджета, будут направлены на поддержку 1,7 млн малообеспеченных, 3,7 млн пенсионеров и 500 тысяч нуждающихся в социальных выплатах, сообщили в пресс-службе главы государства.

В августе 1,7 млн человек, а также более 50 тысяч медицинских работников получат в общей сложности 780 млрд сумов.

При этом президент поручил правильно формировать списки нуждающихся в материальной помощи и справедливо распределять выделенные средства.

Сотрудники скорой помощи получат дополнительные выплаты - Постановление
Пресс-служба АО "Узавтосаноат"
Сотрудники скорой помощи получат дополнительные выплаты – постановление

Особое внимание следует уделить ответственности руководителей секторов и представителей махалли за доведение социальных выплат населению. Контролировать надлежащее распределение средств и принимать меры по недопущению нарушений закона будут надзорные органы.

Вчера стало известно, что в Узбекистане будет внедрен Единый социальный реестр. Система была апробирована в Сырдарьинской области и показала свою эффективность. До конца года ее поэтапно внедрят во всех регионах.

Необходимость реестра обусловлена тем, что государство расширяет масштаб социальной помощи.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (776)
Теги:
малообеспеченные семьи, Указ, президент Узбекистана, Узбекистан, социальная поддержка



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