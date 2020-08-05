В штабе Северо-западного военного округа новое назначение

ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik. Приказом министра обороны Узбекистана на должность заместителя командующего войсками Северо-западного военного округа по вооружению – начальника управления назначен подполковник Аюбжон Рахимович Рустамов. Об этом сообщают в информационном агентстве "УзА" со ссылкой на пресс-службу данного подразделения.

До назначения подполковник Аюбжон Рустамов занимал пост заместителя командира воинской части по вооружению в Юго-западном особом военном округе с октября 2019 года.

пресс-служба Северо-западного военного округа Аюбжон Рахимович Рустамов

Аюбжон Рахимович окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище (Академия Вооруженных сил) в 2001 году. Кроме того, проходил курсы повышения квалификации в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище в 2005-м. Он также обучался по направлению оперативного командования тактического штаба технического обеспечения тактического командования мотострелковых войск Академии Вооруженных сил в период с 2007 по 2009 годы.